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想違規帶槍上飛機 首季查獲逾1500把

編譯潘勛／綜合13日電
今年第一季在全國機場安全檢查共抄出1503把槍械，而且93%都已裝彈。(路透)
今年第一季在全國機場安全檢查共抄出1503把槍械，而且93%都已裝彈。(路透)

聯邦運輸安全管理局(TSA)表示，今年第一季在全國機場安全檢查共抄沒1503把被乘客放在隨身行李的槍械，約與去年第一季創下紀錄的抄沒1508把相同，但值得警惕的是這兩年抄沒的槍械，93%都已裝彈。

有線電視新聞網(CNN)指出，這個狀況相當於今年1到3月平均每天每16.5次檢查就會抄出1把，而去年同期頻率為16.8次。

雖說連續兩年第一季抄沒槍枝數目大致穩定，沒有暴增暴減，但2024年第一季的比率較低。今年第一季過檢的搭機乘客數約1500萬人，比去年同期來得多，而抄沒的槍枝約略相同，故比率來得低。

TSA局長裴克斯柯(David Pekoske)表示，雖說乘客隨身帶槍被安檢查獲的比率降低，令人欣慰，但查獲一把槍都算太多；飛航旅遊的需求量一如既往強勁，安全始終是TSA的首要之務，所以每次在安檢處發現槍枝，安檢作業就會拖延，對大家都不便。

TSA指出，按搭機規定，旅客可以託運他們的槍枝，但即使乘客擁有攜帶貼身槍械證件，或者住在憲法規定可以擁槍的司法管轄區，槍枝也「禁止出現在安檢處、機場安全區、客機的乘客艙」。

裴克斯柯表示，槍械必須妥善包好，當成託運行李，在機場櫃台就要向航空公司申報。

TSA表示，乘客要遵循以下步驗，才能合法將槍枝送過機場：槍枝要安放在託運行李當中、把子彈卸下，放置在硬殼箱子裡、在票務櫃台報到時向航空公司申報槍枝。

彈藥不准放在隨身行李，但可以放在託運行李，只是必須妥善收好，不能裝填在槍中。

TSA表示不會沒收或充公任何槍械。如果乘客把槍械配戴在身或者放在隨身行李，在安檢處被查獲，幹員將接洽當地執法部門，安全地將槍枝取下保管，但違規旅客只怕要面臨嚴厲罰金甚至逮捕。

裴克斯柯表示，TSA向來建議搭機乘客，打包行李由空箱開始，確保不會有槍枝、武器或其他違禁物被裝進去。

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