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研究：最高法院推翻墮胎權後 美國絕育比例突增

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
圖為反墮胎與支持墮胎的婦女，相互爭吵。（路透）
圖為反墮胎與支持墮胎的婦女，相互爭吵。（路透）

研究顯示，美國最高法院2022年推翻憲法保障墮胎權後，美國民眾絕育比例突增。

法新社報導，這篇今天發表在美國醫學會健康論壇（JAMA Health Forum）研究通訊的研究，是首次就最高法院具里程碑意義的裁決對美國年輕人永久性節育手術影響進行的研究。

研究人員發現，女性絕育增幅高於男性，增加趨勢也持續較久。

研究主筆、匹茲堡大學（University of Pittsburgh）公共衛生學院（School of Public Health）的艾里森（Jacqueline Ellison）在聲明中指出，男女絕育趨勢呈現顯著差異，「很可能反映下列事實，也就是年輕女性一面倒背負避孕的責任，且對於墮胎禁令帶來的健康、社會和經濟後果，年輕女性承受程度也不成比例地高」。

聲明中說，女性絕育手術遠比男性複雜，且貴上2至6倍。再者，女性逆轉絕育必須接受複雜且侵入性的手術，男性則否。

這項研究透過全球性健康資料庫TriNetX取得大型學術醫學中心和附屬診所的醫療紀錄。研究鎖定18至30歲的年齡層，這個年齡層比較可能進行墮胎手術，也較可能對絕育手術反悔。

從這些數據可以看到，2022年6月美國最高法院做出裁決前幾年，絕育手術比例已出現些微攀升。但在最高法院宣布裁決後，兩性接受絕育手術比例飆升，且女性增幅是男性的2倍以上。

而在一開始的震撼過後，男性接受輸精管結紮手術比例便返回之前的歷史趨勢，但女性接受輸卵管結紮手術的比例卻持續以較判決前更快速度攀升。

研究的作者指出，這項研究的侷限之處在於TriNetX平台未記錄各州或各醫療機構的識別碼，「因此我們無法評估各州墮胎政策的可能後果」，也無法細分政策如何對少數族群、移民低收入等弱勢族群造成衝擊。

墮胎 低收入 移民

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