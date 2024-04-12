拜登表現對中強硬 但經濟學家嫌提高關稅是作秀：反有不良後果

美國總統拜登。(歐新社)

美國總統拜登 政府本周多次發出訊號，對中國大陸的經濟戰略將愈趨強硬，包括提高大陸清潔能源產品的進口關稅 。但經濟學家認為這是拜登打選戰的政治工具，而非解決問題的經濟方案。提高關稅將帶來始料未及的經濟後果，如降低國內生產毛額、推高消費者物價、加劇通貨膨脹。

拜登和日相岸田文雄周三在華府進行雙邊會談，宣布加強軍事合作並展現美日經濟關係實力。他們會後對記者說：「同意兩國將繼續透過密切協調，應對中國相關挑戰。」

本周稍早，美國財長葉倫在訪華時提出經濟紅線。她強調美國和歐盟成員國的共同憂慮，即陸企的太陽能電池板和電動車等廉價清潔能源產品產能過剩，恐傾銷全球市場。她說，美國不排除提高大陸進口商品的關稅。

只是做樣子

CNBC報導，經濟學家普遍認為，拜登威脅對中國大陸課徵更高關稅，比較像政治工具，而非經濟手段。

洛杉磯加州大學全球供應鏈教授Christopher Tang說：「這不能解決問題，只是作秀。」拜登和川普 都在爭奪藍領的選票。

川普說，會考慮對所有中國大陸進口商品課徵60%關稅，還可能對所有進口商品一律課徵10%的關稅。

拜登提出對中國大陸電動車和其他清潔能源產品徵收關稅。他現在加倍了威脅力道，承諾要保護他2022年《通膨削減法案》協助美國創造的綠色就業機會。

研究業者Rhodium Group聯合創辦人Daniel Rosen說，關稅暫時控制產能過剩激增，不能根治問題，但有政治作用，可向選民表明，面對全球經濟威脅，「掌權者沒睡著」。

漏洞和後果

但關稅可能產生意想不到的經濟後果，最終對美國進口商和消費者造成更大的傷害。根據美國國際貿易委員會的報告，美國進口商幾乎承擔川普政府對中國大陸課徵關稅的全部成本。

部分原因是大陸出口商想方設法找漏洞規避關稅。例如，美國貿易代表辦公室會為特定產品列出關稅豁免清單。大陸出口商也可以將產品運往另一國進行最後生產步驟，然後才運到美國目的地。

總體而言，調高關稅可能對美國經濟造成短期負面影響。高盛估計，有效關稅率每增加一個百分點，會直接減少國內生產毛額0.03%，推高消費者物價上漲0.1%，並在一年內拉高通膨率。

Tang說：「我們已經看到川普課徵關稅的後果......很多製造商將成本增加轉嫁給消費者。那麼問題來了，我們到底想達成什麼樣的目的？」