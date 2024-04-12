我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

3人受困無人荒島 棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

拜登表現對中強硬 但經濟學家嫌提高關稅是作秀：反有不良後果

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統拜登。(歐新社)
美國總統拜登。(歐新社)

美國總統拜登政府本周多次發出訊號，對中國大陸的經濟戰略將愈趨強硬，包括提高大陸清潔能源產品的進口關稅。但經濟學家認為這是拜登打選戰的政治工具，而非解決問題的經濟方案。提高關稅將帶來始料未及的經濟後果，如降低國內生產毛額、推高消費者物價、加劇通貨膨脹。

拜登和日相岸田文雄周三在華府進行雙邊會談，宣布加強軍事合作並展現美日經濟關係實力。他們會後對記者說：「同意兩國將繼續透過密切協調，應對中國相關挑戰。」

本周稍早，美國財長葉倫在訪華時提出經濟紅線。她強調美國和歐盟成員國的共同憂慮，即陸企的太陽能電池板和電動車等廉價清潔能源產品產能過剩，恐傾銷全球市場。她說，美國不排除提高大陸進口商品的關稅。

只是做樣子

CNBC報導，經濟學家普遍認為，拜登威脅對中國大陸課徵更高關稅，比較像政治工具，而非經濟手段。

洛杉磯加州大學全球供應鏈教授Christopher Tang說：「這不能解決問題，只是作秀。」拜登和川普都在爭奪藍領的選票。

川普說，會考慮對所有中國大陸進口商品課徵60%關稅，還可能對所有進口商品一律課徵10%的關稅。

拜登提出對中國大陸電動車和其他清潔能源產品徵收關稅。他現在加倍了威脅力道，承諾要保護他2022年《通膨削減法案》協助美國創造的綠色就業機會。

研究業者Rhodium Group聯合創辦人Daniel Rosen說，關稅暫時控制產能過剩激增，不能根治問題，但有政治作用，可向選民表明，面對全球經濟威脅，「掌權者沒睡著」。

漏洞和後果

但關稅可能產生意想不到的經濟後果，最終對美國進口商和消費者造成更大的傷害。根據美國國際貿易委員會的報告，美國進口商幾乎承擔川普政府對中國大陸課徵關稅的全部成本。

部分原因是大陸出口商想方設法找漏洞規避關稅。例如，美國貿易代表辦公室會為特定產品列出關稅豁免清單。大陸出口商也可以將產品運往另一國進行最後生產步驟，然後才運到美國目的地。

總體而言，調高關稅可能對美國經濟造成短期負面影響。高盛估計，有效關稅率每增加一個百分點，會直接減少國內生產毛額0.03%，推高消費者物價上漲0.1%，並在一年內拉高通膨率。

Tang說：「我們已經看到川普課徵關稅的後果......很多製造商將成本增加轉嫁給消費者。那麼問題來了，我們到底想達成什麼樣的目的？」

關稅 拜登 川普

上一則

美參院金融委員會主席 促拜登永久禁止中製電動車進入美車市

延伸閱讀

美參院金融委員會主席 促拜登永久禁止中製電動車進入美車市

美參院金融委員會主席 促拜登永久禁止中製電動車進入美車市
美日菲領袖展開會談 拜登：美防禦承諾如鐵般堅定

美日菲領袖展開會談 拜登：美防禦承諾如鐵般堅定
承認做偽證 川普集團前財務長判刑5個月 將第2度入獄

承認做偽證 川普集團前財務長判刑5個月 將第2度入獄
美日領袖峰會提台灣 中國：堅決反對搞小集團政治

美日領袖峰會提台灣 中國：堅決反對搞小集團政治

熱門新聞

紐約市民在地震發生40分鐘後才收到警報。

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

2024-04-05 11:39
8日全美可看見日全食的地區和時間，從右上方的緬因州霍爾頓開始，一直到左下方的德州聖安東尼奧。(圖取自NASA)

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

2024-04-06 22:03
蟬的成年生命期僅占漫長一生的0.5%，其餘99.5%的時間都在地下度過。(路透)

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

2024-04-06 09:43
美國當地時間7日，西南航空一架波音737-800型客機起飛途中驚傳引擎上方遮罩自行解體的離譜事故，機艙人員發現後立即通報，原機第一時間折返丹佛國際機場後順利降落。圖為事故班機。(取自X)

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

2024-04-07 20:45
位於北卡州立大學的教學樓頗爾(Poe Hall)已因為有毒物超標而停止開放。(截取自谷歌地圖)

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

2024-04-04 15:11
李懷信在畢業證書上以中文簽名(左下角)。(費郡警局)

維州警院華裔院長中文簽署畢業證遭拒收 引發爭議

2024-04-04 11:37

超人氣

更多 >
亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平