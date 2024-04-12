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遲到80年 二戰鉚工蘿西獲提國會金質獎章

記者胡玉立／綜合報導
1943年的「鉚工蘿西」宣傳海報，如今已成為美國當代文化符號。(路透)
1943年的「鉚工蘿西」宣傳海報，如今已成為美國當代文化符號。(路透)

二戰期間約有600萬美國女性投入製造業，彌補因戰爭動員所造成的勞動力不足，匯聚出「鉚工蘿西」(Rosie the Riveter)的文化符號，後來更成為女性主義及女性經濟力量的象徵。10日，20多位年逾90歲甚至已百歲高齡的昔日「鉚釘女工」齊聚國會，接受國會金質獎章，表揚她們當年為國效力的功勞。

國會於2020年通過立法授權頒發國會金質獎章給「蘿西」女工們。這是「鉚工蘿西」古爾德(Phyllis Gould)和克瑞兒(Mae Krier)奔走多年的成果。古爾德已於2021年去世，克瑞兒10日代表所有「蘿西」接受獎章，包括國會領袖在內大約600人觀禮。

當年的「鉚工蘿西」之一，現年102歲的艾妮茲·薩德勒(Inez Saddler)...
當年的「鉚工蘿西」之一，現年102歲的艾妮茲·薩德勒(Inez Saddler)是10日國會金質獎章頒獎典禮上最高齡的受獎人。(路透)

到場受獎的女工都已白髮蒼蒼，她們大多穿著1943年著名宣傳海報中的女工服飾—藍色工作服配紅底白點頭巾。海報宣傳文字「我們能做到」(We Can Do It!)，早已家喻戶曉。

現年98歲的克瑞兒10日在受獎儀式中表示，「在1941年以前，這是個男人的世界。他們不知道我們女人有多能幹，是吧？」台下響起一片歡呼。

克瑞兒說：「我們為追隨我們腳步的婦女和年輕女孩感到驕傲。我認為，我們遺留下來最偉大的一件事，就是我們為女性所做的事。」

克瑞兒於二戰期間在西雅圖波音工廠製造B-17和B-29轟炸機。3月21日是她生日，國會將這天指定為「全國鉚工蘿西日」。談到自己多年來為眾位「蘿西」爭取廣泛認可的努力時，克瑞兒笑稱，「我想他們聽我聽得很煩了，但最終能獲得獎章，真是太好了。」

古爾德當年的姐妹、現年98歲的蘇薩(Marian Sousa)則回憶道，「那是美國真正團結一致、齊心協力的時代」。

緬因州共和黨籍聯邦參議員、獎章法案主要發起人柯林斯(Susan Collins)在儀式上表示，「二戰期間這些富有進取心和愛國精神的女性響應號召，在後方服務，永遠改變了女性在勞動力中的角色」。

賓州民主黨籍聯邦參議員凱西(Bob Casey)則說，「我們都知道『鉚工蘿西』的標誌性形象，但長期以來，她所代表的傑出女性並沒有得到應得的認可，如果我們沒有這些家鄉的蘿西女工們，就不會贏得二次大戰」。

參議員 民主黨 共和黨

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