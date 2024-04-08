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美日擬設印太聯合救災中心 調度美軍協助遭遇天災國家

編譯盧思綸／即時報導
美國駐日大使伊曼紐在日本首相訪美前透露，10日美日峰會可能討論成立印太聯合救災中心，提供區域內遭遇天災的國家人道援助，包含出動美軍。(路透)
美國駐日大使伊曼紐在日本首相訪美前透露，10日美日峰會可能討論成立印太聯合救災中心，提供區域內遭遇天災的國家人道援助，包含出動美軍。(路透)

日經亞洲報導，日本首相岸田文雄於美國時間8日下午抵達華府展開為期6天訪問行程，期間將和美國總統拜登共商國家安全和尖端技術等廣泛領域的合作，美國駐日大使伊曼紐（Rahm Emanuel）在岸田訪美行前透露，10日的美日峰會可能討論成立印太聯合救災中心，提供區域內遭遇天災的國家人道援助，包含出動美軍。

伊曼紐近日出席美國智庫戰略暨國際研究中心活動表示，拜登和岸田將協議成立人道援助暨救災聯合中心，提供印太地區內遭遇如地震等天然災害的國家進行緊急援助，地點將設於日本，具體落腳處尚未決定。

救災中心不僅將提供帳篷、飲用水和醫療用品，同時包含非物資協助，比如出動美軍協助救災。

他談到，日本能登大地震和台灣近日的花蓮大地震都需要緊急協助，類似天災很可能愈來愈多，美國和日本必須有能力共同應對，發揮相關經驗以利迅速協助地區內國家。

目前日本有5萬5000多名現役美軍，是美國在海外最大的軍隊。而美國在協助日本應對自然和人為災害方面擁有豐富經驗，如2011年311東日本大地震和海嘯後展開大規模援助，當時行動取名「友達行動」（Operation Tomodachi），共有2萬4000名美軍、189架飛機和24艘軍艦參與。

日本 花蓮大地震 拜登

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