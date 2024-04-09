「捍衛戰士」續集被控侵權求償 派拉蒙勝訴

男星湯姆克魯斯2022年5月抵達「捍衛戰士：獨行俠」全球首映會會場。(路透)

好萊塢明星湯姆克魯斯 (Tom Cruise)2022年大片「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)被指控過度借用一篇1983年的雜誌文章，該文章啟發了原版「捍衛戰士」(Top Gun)創作靈感；法官駁回訴訟，挨告的派拉蒙影業(Paramount Pictures)打贏官司。

這一篇雜誌文章題為「捍衛戰士」(Top Guns)，作者是胡德·約奈(Shosh Yonay)，約奈的遺孀肖什·約奈(Shosh Yonay)和版權繼承人尤瓦爾·約奈(Yuval Yonay)的兒子尤瓦爾·約奈(Yuval Yonay)表示，派拉蒙影業憑藉一篇為海軍基地技術單調注入活力的文章打造價值數十億元特許經營權後，他們理應分享續集利潤。

然而，洛杉磯 聯邦地區法官安德森(Percy Anderson)裁決，電影續集與約奈所寫的文章本質上並不相似；文章講述聖地牙哥 美國海軍「捍衛戰士」戰鬥機飛行員訓練學校的故事。

原告代表律師托伯羅夫(Marc Toberoff)稱將上訴，表示約奈的遺孀和兒子行使權利，為作者約奈所寫振奮故事索取回報，派拉蒙竟揮手叫他們離開。

派拉蒙聲明，樂見法院承認原告主張毫無根據。

「捍衛戰士：獨行俠」全球票房高達15億元，票房計算網站Box Office Mojo數據顯示，該片收入在排行榜上排名第12。

兩名原告來自以色列，聲稱虛構「獨行俠」是非虛構「捍衛戰士」的衍生品，情節、人物、對話、背景和主題相似。

但法官說，版權法並不保護事實元素如「捍衛戰士」裡的真人身分，也不保護熟悉情節元素如飛行員執行任務、被擊落或在酒吧狂歡；此外，也不保護兩部作品對飛行的純粹熱愛或唯一具體對話「戰鬥開始」等主題。

安德森法官稱，沒有任何理性陪審員能夠發現兩者想法和表達有相似之處。尤奈夫婦2020年終止派拉蒙對作者尤奈文章的獨家電影版權後，派拉蒙不需要在續集中提及作者胡德·尤奈。