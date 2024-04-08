殘忍 美獵人膠帶捆灰狼嘴巴巡迴炫耀 虐待後射殺剝皮

懷俄明州獵人羅伯茲殘忍施虐野生灰狼後得意洋洋留下合照，掀起不當對待動物爭議。（取材自X）

英國每日郵報8日報導，懷俄明州 一名獵人殘忍施虐野生灰狼後得意洋洋留下合照，將牠射殺、剝皮後，其家人又模仿野狼遭綑綁嘴巴的狼狽模樣。照片上傳網路後掀起不當對待動物的爭議，事後獵人僅因曾持有活體灰狼遭罰款250美元，引爆眾怒。

在懷俄明州丹尼爾市（Daniel），2月底時，42歲獵人羅伯茲 （Cody Roberts）騎雪上摩托車輾過並捕獲一匹野生灰狼，隨後用膠帶綑綁牠的嘴巴帶到自家酒吧炫耀，甚至拍下合影，只見他一手拿著啤酒，一手抓住明顯疲憊不堪且畏縮害怕的灰狼後頸，臉上露出得意洋洋的笑容。

目擊者表示，拍照後不久，羅伯茲便連拖帶拉將野狼帶到酒吧後方，據說經過一番虐待後將其射殺。

事件並未到此結束，羅伯茲的家人吉妮（Jeanne Ivie-Roberts）事後一邊抱著那匹灰狼的皮毛，一邊模仿灰狼生前遭虐綑綁膠帶的模樣，並拍下照片上傳臉書 。

而在羅伯茲與灰狼的合影引發爭議後，吉妮又發文逆風力挺，甚至慶幸動物保護法並不適用羅伯茲的案例；對此，知情的家庭成員表示兩人接獲死亡威脅。

儘管羅伯茲因曾持有活體灰狼，被罰款250美元，動保團體仍相當憤怒。他們認為，羅伯茲行為的嚴重性，顯然超過250美元罰款，「執法部門的裁決會被部分人視為對罪行的默許，只會促使其他同樣仇恨狼群的人，做出令人髮指的類似暴行」。

目前，懷俄明州約85%的區域屬於灰狼「捕食區」，也就是獵人可隨時捕殺野生動物，沒有捕獵數量或狩獵天數的要求。