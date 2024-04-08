連40槓後 勁球頭彩13億元 獎落俄勒岡州

6日晚上贏得勁球頭獎的幸運兒，可選擇一次領取6億890萬元現金。(歐新社)

樂透公司表示，俄勒岡州 波特蘭市售出的一張彩券贏得6日開獎的13億2600萬元勁球 (Powerball)頭獎。

6日晚上開出的頭獎號碼為22、27、44、52、69，勁球號碼為9。

這名頭獎幸運兒可選擇一次領取6億890萬元現金。

連續落空40期後，勁球樂透終於開出頭彩；13.26億元獎落俄勒岡州波特蘭市。(歐新社)

俄勒岡樂透(Oregon Lottery)負責人威爾斯(Mike Wells)7日發布聲明，宣布這是勁球史上的第四大頭獎，也是該州贏得的最大頭獎。

威爾斯說：「我想在這一個改變人生的時刻恭喜頭獎得主，俄勒岡州從未有人贏得這一規模的獎項，我們的員工與玩家感到非常興奮。」

贏家有一年的時間前往領獎。

樂透公司稍早表示，由於需要完成要求的「預抽選程序」，周六晚間的抽獎被推遲。

樂透公司聲明指出：「勁球規則要求，在抽出中獎號碼之前，於全國售出的每張彩券必須由兩個不同的電腦系統檢查及驗證，以確保每張售出的彩券都被納入，有平等的機會中獎。今晚，我們有一個管轄權需要額外的時間完成預抽選程序。」

勁球頭獎獎金在6日晚的抽獎前飆升至13億元，此前未出現頭獎得主。

自1月1日密西根州 售出的一張彩券贏得8億4240萬元的頭獎以後，勁球頭獎一直無人中獎。

6日是這一輪的第41次抽獎，追平勁球連續無頭獎中獎者出現的抽獎次數紀錄，根據勁球的數據，之前只有另外兩次的勁球頭獎達到第41次抽獎。

估計13億元的頭獎是勁球史上的第四大頭獎，若加入兆彩(Mega Millions)計算，則是史上第八大頭獎。

贏得6日頭獎的玩家可以選擇一次領取，稅前總額為6億890萬元，或是選擇分年領取13億元(稅前)，一樣從一次立即付款開始，接著是29次的年度付款，每年增加5%。

贏得勁球頭獎的機率為2億9220萬分之一。

勁球彩券每張2元，在45個州、華府、波多黎各和美屬維京群島販售。