致命風暴引發多場龍捲風 釀3死

強大的風暴系統引發多起龍捲風，襲擊中西部和南方數州造成至少三人死亡，多人受傷。(路透)

強大的風暴系統本周引發多起龍捲風 。光是2日及3日上午，在伊利諾州、肯塔基州、俄亥俄州 、阿拉巴馬州、田納西州、喬治亞州就傳出16場龍捲風，還有數十起破壞性強風報告；已造成至少三人死亡，多人受傷。

有線電視新聞網(CNN)報導，1日有四場龍捲風襲擊奧克拉荷馬州 巴恩斯達爾市(Barnsdall)，造成結構性損壞，包括房屋破壞、車庫摧毀，一些房子的屋頂被吹落。風暴預報中心(Storm Prediction Center)同日也通知有三場龍捲風襲擊密蘇里州。

追蹤停電情況的PowerOutage.us報告，時速高達90哩的強風2日席捲了西維吉尼亞州，超過5萬3千名用戶無電可用。州長賈斯提斯(Jim Justice)表示嚴重的雷暴給該州帶來洪水、樹木倒塌、停電、道路堵塞，2日宣布費耶特郡(Fayette)、卡納瓦郡(Kanawha)、林肯郡(Lincoln)和尼古拉斯郡(Nicholas)進入緊急狀態。

肯塔基州的強風時速高達100哩，州長貝希爾(Andy Beshear)表示2日的破壞性風暴造成至少一名男子車禍喪生，除此暫無其他死傷報告；在列星頓(Lexington)地區遭風暴嚴重破壞後，貝希爾2日宣布全州進入緊急狀態。

賓州3日亦遭風暴襲擊，WPVI電視台報導一名70歲的奧斯頓鎮(Aston Township)男子、一名82歲的克里奇維爾鎮(Collegeville)婦女都在車輛中被倒下的樹木壓死。喬治亞州周三凌晨龍捲風吹倒的一棵樹也撞穿一名青年的車、砸傷腿部，國家氣象局(National Weather Service)當地分站表示龍捲風時速高達115哩(185公里)。

俄亥俄州風暴則將普羅克托維爾(Proctorville)的費爾蘭西小學(Fairland West)摧殘成一片廢墟，所幸學生們正在放春假，目前關閉中、無人受傷。印第安納州警察表示南部由於大風或可能的龍捲風，265號州際公路上有多輛車輛翻倒，一些民眾受輕傷。