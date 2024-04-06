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H-1B、綠卡新增庇護費 遭批貪婪

記者劉梓祁／紐約報導
2025會計年度H-1B工作簽證費用上漲明顯，增幅高達逾千元，尤其新增「庇護項目費」(Asylum Program Fee)，引來質疑。(本報檔案照)
2025會計年度H-1B工作簽證費用上漲明顯，增幅高達逾千元，尤其新增「庇護項目費」(Asylum Program Fee)，引來質疑。(本報檔案照)

2025會計年度H-1B工作簽證抽籤日前結束，不少中籤者及雇主發現，本年簽證費用上漲明顯，且增幅高達逾千元；今年在新增收費項目中還首次出現「庇護項目費」(Asylum Program Fee)，引來一些移民律師和旅美華人質疑。

根據美國公民及移民服務局(USCIS)公布的2024年移民費用細則，從今年4月1日起，雇主為H-1B中籤者提交的I-129表格，即非移民工作者簽證申請書，所需繳納的費用新增了一項「庇護項目費」，其中有25人以上雇員的企業每份須交600元，25人以下的公司每份須交300元，非營利組織豁免。

移民局表示，此費用將用於處理政治庇護申請者案件，從而避免使用納稅人的稅金。此外，I-129表格申請費上漲280元，加急處理費則上漲305元，且H-1B註冊費從明年起還將從10元增至215元，增幅高達2050%。申請職業移民的綠卡所需的I-140申請費也上漲，且都需繳納「庇護項目費」。

美國政策基金會(NFAP)預計，按照新規定，大多數公司為H-1B首次中籤者提出申請，並支付均價律師費和選擇加急處理，將花費大約9400元；若包含H-1B續簽，成本將提高至大約1萬8000元。

移民律師李亞倫(Alan Lee)表示，移民局增加此費用為平衡其預算和開支，因其本質上屬於「收費機構」，但可以肯定不會有申請人支持此次調整。他說，因移民局未從國會獲得足夠資金，所以僅能通過增加簽證申請費用以維持運營。

移民局表示，2023財年所接收政治庇護(Affirmative Asylum)申請人數達到45萬4000份並創下紀錄。儘管如此，李亞倫指移民局徵收費用資助官方項目並非首次，如已有的預防欺詐費和職業培訓費等。

此前，已有移民組織針對收費問題在科羅拉多州對移民局提告，但遭到聯邦法官駁回，指費率調整不會造成「無法挽回的傷害」。儘管新規已生效，但原告表示將繼續訴訟。若最終勝訴，移民局或被要求退回所增加的費用。

在紐約曼哈頓華埠開業的移民律師古奇(Edward Cuccia)也說，無論新增收費用於何種目的，移民局為各項申請所設費率「普遍太高」，且「一切都仍在上漲」。他表示，移民局可謂「貪婪的野獸」，一旦費用開始上漲就停不下來，他已一再聽到客戶抱怨費用太高。

古奇還說，若雇主希望為員工辦理H-1B，除了被迫支付這些費用，別無他法，且收費的增長勢頭在未來「不會有任何變化」。

移民局 H-1B 庇護

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