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移民激增 導致就業機會、失業率數據矛盾 專家：解開謎底

編譯周芳苑／綜合3日電
就業博覽會上民眾詢問工作機會。勞工部就業報告中「就業機會」及「失業率」二大數據，經常無法吻合，經濟學家認為移民人口激增導致用以統計失業率的基礎不準確是兩項數據矛盾的主因。(路透)
就業博覽會上民眾詢問工作機會。勞工部就業報告中「就業機會」及「失業率」二大數據，經常無法吻合，經濟學家認為移民人口激增導致用以統計失業率的基礎不準確是兩項數據矛盾的主因。(路透)

勞工部就業報告包括「就業機會」及「失業率」二大數據，經常無法吻合，令經濟學家摸不著頭緒，近來更加分歧，經深入探討，專家們達成共識，認為移民人口激增導致用以統計失業率的基礎不準確是兩項數據矛盾的主因，解開謎底後，投資業者著手調整經濟預測。

華爾街日報3日報導，勞工部勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)每個月公布就業機會和失業率兩項數據，調查來源不同。「就業機會」 針對全美約11萬9000 家企業和政府機構進行調查，「失業率」則針對約6萬個家庭調查，推估失業率之餘也包括另一份就業估計。

兩項數據從未吻合，最近兩者分歧更嚴重。

以2月為例，職缺約較前一年增加270萬個，另一調查卻顯示，就業機會增加數量不到一半，失業率由3.6%上升至3.9%。

為推估失業率，勞工部計算在職人口比例，套用人口普查局的數據。人口估計的偏差導致就業數據分歧。

人口普查局估計2023年全美人口較前一年增加0.5%，國會預算辦公室(Congressional Budget Office, CBO)1月卻估計增加0.9%；兩者差距源自於國會預算辦公室將去年跨越西南邊境的數百萬移民也納入計算。

布魯金斯學會(Brookings Institution)2月根據CBO數據分析稱，針對家庭的調查就業數據偏低是因人口普查局低估人口成長，就業機會還有更大成長空間，不必擔心經濟或通膨過熱。

對許多華爾街經濟學家來說，布魯金斯學會的分析如當頭棒喝。

高盛證券首席經濟學家梅里克爾(David Mericle)說，一旦意識到2023年移民增加遠超過平均，一切就解釋得通了。

真相大白後，高盛經濟學家根據更大的人口成長率上調2024年就業與國內生產總值(GDP)預估，摩根史坦利(Morgan Stanley)及摩根大通(JPMorgan Chase)也上調美國經濟所能接受的就業成長空間。

聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)認同移民大增造成勞力供應增加，但就業機會大增不是擔心通膨的理由。

就業 勞工部 移民

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