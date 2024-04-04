7年未調整 工作簽證、綠卡申請規費雙漲

USCIS紐約辦公室。該局的申請工作簽證及綠卡規費，從4月1日起雙雙大幅調漲。(路透)

申請工作簽證 及綠卡的規費，從4月1日起雙雙調漲。美國公民及移民局 (U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)表示，已經7年沒有調漲費用。USCIS與其他政府機關不同，預算當中高達96%來自各種申請規費，僅4%來自國會撥款。

H-1B簽證申請費用由460元漲至780元，H-1B簽證註冊費從10元漲到215元。

如果企業出面幫員工申請，還要繳交新增的600元「庇護計畫費用」(Asylum Program Fee)。

雇主團體與其他組織向聯邦法院陳情，要求法官對工作簽證收費新規下達臨時禁止令，上周遭駁回。

疫情 期間，移民申請案件減少，USCIS收入跟著縮水，減少幅度一度達40%。受到經費驟減的影響，USCIS宣布疫情期間凍結聘用新人，且遇缺不補。疫情結束之後，移民案件申請量逐漸恢復到疫情之前的水準，如今因為人手不足而造成嚴重積案。

USCIS網站聲明指出，如果要完成移民與歸化手續作業，2016年頒布的簽證收費標準，已經無法滿足成本開銷。聲明寫道：「我們需要調高收費，才能應付經營成本，避免未來積案增加。」

全球移民法律事務所BAL達拉斯辦公室共同負責人皮曼特爾(Stephanie Pimentel)說，這波費用調漲並不是1%或2%的增加而已，如果計算基本開銷提高，再加上雇主申請簽證的新增收費，算起來漲幅上看300%。

休士頓移民律師紐曼(Emily Neumann)分析，移民局收費新制是讓美國企業承擔庇護計畫的成本開銷，認為雇主有能力繳得起，「但我不確定是否各行各業的狀況都一樣。」

BAL針對簽證收費新規對雇主進行問卷調查，結果顯示57%受訪者說規費調漲並不會影響企業的國際競爭力。皮曼特爾說，企業其實都知道，其他雇主如果要聘用外籍員工，也都一樣要依據新版制度繳費。

但也有43%受訪雇主指出，企業全球競爭力將因簽證費用調高大受影響。