賭城67年老牌「好世界賭場酒店」吹熄燈號 將拆除建棒球場

拉斯維加斯老字號「好世界賭場酒店」於2日吹下熄燈號。(路透)

拉斯維加斯老字號「好世界賭場酒店」(Tropicana Las Vegas)在距離開業67周年的前兩天，於2日吹下熄燈號。「好世界」打烊後，整棟建築預訂10月拆除，現址將興建全新的美國職棒大聯盟(Major League Baseball, MLB)體育場。

今日美國報(USA Today)報導，「好世界賭場酒店」曾是拉斯維加斯大道(Strip)上的明珠，但是近幾十年來大型度假村林立，使得該賭場一直苦苦掙扎；這座賭場歇業後，撒哈拉酒店(Sahara Las Vegas)將成為拉斯維加斯大道上僅存的1950年代度假賭場酒店。

拉斯維加斯內華達大學歷史學教授格林(Michael Green)說，好世界酒店關閉顯示拉斯維加斯力圖改變以跟上、甚至領先娛樂業的發展。

好世界酒店1957年4月開業，當時造價1500萬元；這座有300間客房的酒店被稱為「拉斯維加斯大道上的蒂芙尼(Tiffany)」，豪華程度與著名珠寶商齊名。

好世界酒店當年的風光備受媒體讚揚；拉斯維加斯太陽報(Las Vegas Sun)形容這座美麗度假村用色彩繽紛的馬賽克瓷磚入口和寬敞的房間裝點，拉斯維加斯評論雜誌(Las Vegas Review-Journal)則以「安靜的尊嚴」形容。

好世界度假村酒店是拉斯維加斯第一個在巴黎歌舞表演Folies Bergère中納入魔術師齊格飛和羅伊(Siegfried & Roy)的舞台；藍色房間(Blue Room)是另一景點，曾接待過非裔藝人路易阿姆斯壯(Louis Armstrong)等大牌爵士樂 星。

格林說，好世界酒店早期與暴徒扯上關係，盛大開幕僅一個月後，黑幫科斯特洛(Frank Costello)在紐約市 被槍殺，口袋裡有一張好世界賭場的贏錢數據，導致該房產被出售。此後，管理層多次易手，最新買家Bally's於2022 年以1.48億元買下。

官網稱，好世界酒店賭場大廳2日凌晨3點關閉，餐飲部也在中午前關閉；拆除後約9英畝土地將興建職棒大聯盟體育場。

好世界酒店在社群媒體 上稱，將與拉斯維加斯內華達大學以及博物館Neon Museum、Showgirl Museum合作，繼續保存有情感價值的物品，粉絲還可在房產拆除前的清倉拍賣中，購買客房家具等各式用品。