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愚人節玩笑 川普假退選真募款 第一夫人扮空姐 媒體也中計

編譯廖振堯／綜合2日電
拜登夫人在愚人節對媒體開了「幽默」的小玩笑。圖為拜登夫人在1日舉行的白宮滾蛋活動中，念故事書給小朋友聽。(路透)
拜登夫人在愚人節對媒體開了「幽默」的小玩笑。圖為拜登夫人在1日舉行的白宮滾蛋活動中，念故事書給小朋友聽。(路透)

愚人節當天，第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)和前總統川普皆應景開了「幽默」的小玩笑，不同的是吉兒僅無傷大雅地惡作劇周圍媒體，而川普則在整人電郵內認真募款。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)，吉兒本周出訪加州，會見農場工人、參觀當地疫苗接種點，在返回華盛頓的航班上她偷偷打扮成一名分發冰淇淋的空服員，戴上黑色短假髮、別著「傑思敏」(Jasmine)名牌，竟然在用餐期間沒有被任何人發現。送完餐後，吉兒到工作人員區卸下偽裝，又回到大家面前並說「愚人節快樂！」；除了現場媒體，吉兒的隨行人員也中計了。

吉兒向來喜歡惡作劇，據美聯社報導她的回憶錄中寫道，當丈夫喬．拜登擔任副總統時，她有次躲在空軍二號座位上方的行李艙，嚇那些放行李的人。

而華盛頓時報(Washington Times)報導，川普也在愚人節一大早發送電郵，標題為「我正在暫停我的競選活動…」。點開電郵，全部大寫的斗大字體寫著「開玩笑的——愚人節快樂！」，接著川普立刻進入競選喊話，「我永遠不會停止為美國人民而戰，我永遠不會投降，不能袖手旁觀、眼睜睜地看著狡猾的喬拜登繼續摧毀我們偉大的國家。」

隨後，電郵詳述拜登政府治理下的問題，包括邊境開放、犯罪率飆升、通膨創紀錄、針對川普的起訴、外交受辱。「我們都知道今年11月事關重大。這就是為什麼每個川普支持者都該站起來，幫助我們贏回白宮。」

接著川普話鋒一轉，要求「10萬名愛國者為他的競選活動捐款至少5塊錢」，並說拜登才剛剛籌得超過2500萬元，指的是拜登競選團隊上周在紐約市舉行的活動，民主黨重量級人物如前總統歐巴馬、柯林頓皆出席助陣。川普競選團隊則希望6日在海湖莊園(Mar-a-Lago)舉行的籌款活動至少籌到3300萬元。

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