巴爾的摩大橋坍塌 擬開2替代航道助清理

巴爾的摩「基伊橋」遭失控貨輪撞擊坍塌，監督清理行動的當局表示，1艘推動燃料駁船的拖船成為首艘駛過基伊橋旁臨時航道的船隻。（路透）

巴爾的摩「基伊橋」（Francis Scott Key Bridge）遭失控貨輪撞擊坍塌，監督清理行動的當局今晚表示，1艘推動燃料駁船的拖船成為首艘駛過基伊橋旁臨時航道的船隻。

法新社報導，目前計劃開放2條小型臨時航道，以協助清理災難現場。

官員表示，這些航道初期只會對參與清理行動的小型船隻開放，其大小也不足以讓貨船和貨櫃船通過。

推動燃料駁船的「水晶海岸號」（Crystal Coast）拖船於當地時間今天下午3時通過第1條臨時航道，成為3月26日凌晨基伊橋遭懸掛新加坡 國旗、失去動力的貨輪DALI號撞擊坍塌後，第1艘通過臨時航道的船隻。這起災難共導致6人喪生。

負責監督清理行動的聯合資訊中心透過聲明表示，這艘駁船正準備向國防部多佛空軍基地（Dover Air Force Base）運送噴射機燃料。

馬里蘭州長摩爾（Wes Moore）告訴記者，稍微深一點的第2條航道將於未來數天內開通。

他在記者會中表示，開通臨時航線可讓「更多船隻進入坍塌地點周邊水域」，如此將有更多人參與清理港口的艱鉅任務。

基伊橋坍塌後，殘骸層層堆疊，導致美國最繁忙港口之一的巴爾的摩港因出入航道受阻而航運中斷。

當局希望先將這座橋拆卸成小塊，再逐步移除，盼能幫助搜救人員尋獲所有遇難者遺體，並重新開啟這條重要航道。

白宮 稍早宣布，總統拜登 預計5日親訪巴爾的摩。這座城市位在華府北方約64公里處。