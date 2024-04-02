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華郵：川普及共和黨小額捐款縮水

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓郵報報導，與2019年、2020年募款成果相比，前總統川普競選團隊與共和黨如今小額捐款收入明顯縮水。(路透)
華盛頓郵報報導，與2019年、2020年募款成果相比，前總統川普競選團隊與共和黨如今小額捐款收入明顯縮水。(路透)

華盛頓郵報1日報導，與2019年、2020年募款成果相比，前總統川普競選團隊與共和黨如今小額捐款收入明顯縮水；共和黨數位平台小額募款負責人說，共和黨募款的最大問題就是沒有善待贊助者，「一天發送八封電郵及簡訊，信口開河捐款將獲得相對提撥，以取消黨員資格做為威脅，甚至說不捐款的人就是叛徒，這些手段都無助於跟捐款民眾建立長久關係」。

報導指出，川普2020年大選失敗之後的幾年裡，對支持者發送大量電郵及簡訊要求捐款，數量大到讓某些共和黨顧問擔心郵寄名單可能變成毫無用武之地。有盟友對川普說，收到募款簡訊數量過多，次數太頻繁，川普一度下令助理減緩簡訊發送速度。某些口袋空空的川粉則寄上親筆手寫道歉信，對於沒能繼續捐款表示抱歉。

川普極可能在今年大選與拜登總統二度交手，但小額捐款的成果卻今非昔比。2020年，川普及募款委員會靠著小額捐款締造6億2660萬元的亮麗成績，比拜登的小額募款還多35%。

不過，在2023年裡，金額200元以下的川普小額募款收入為5100萬元，明顯不及2019年時的1億1900萬元，與拜登的小額募款相比則只多出18%，拜登小額募款雖輸給川普，卻有出手慷慨的民主黨重量級金主大力相挺，因此整體募款成績贏過川普。

共和黨參院全國委員會(National Republican Senatorial Committee)主管在上次期中選舉之前，便對募款宣傳策略投資報酬率低感到詫異。共和黨人士說，小額捐款流失與通膨高漲、美國民眾對政治感到厭煩等因素有關。

主持共和黨小額募款的數位平台「頂尖策略」(Apex Strategies)負責人霍爾(John Hall)說，共和黨募款的最大問題就是沒有善待贊助者。他說：「一天發送八封電郵及簡訊，信口開河捐款將獲得相對提撥，以取消黨員資格做為威脅，甚至說不捐款的人就是叛徒，這些手段都無助於跟捐款民眾建立長久關係。」

川普 共和黨 拜登

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