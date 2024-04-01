推動高速公路 聯邦和環保唱反調

環保團體最新報告指出，截至2023財政年度，聯邦政府仍將編列160億元預算推動至少七項高速公路計畫，與全球環保趨勢背道而馳。(路透)

有鑑於全球暖化危機，世界各國著手推廣綠色環保設施之際，環保團體「美國公共利益研究集團」(U.S. Public Interest Research Group)最新報告顯示，截至2023財政年度，聯邦政府仍將編列160億元預算 推動至少七項高速公路計畫。

根據「高速公路騙錢」(Highway Boondoggle)報告，猶他州15號州際高速公路(I-15)擴建費用37億元；紐約布魯克林至皇后區的高速公路編列40億元；新澤西州 收費公路更耗資160億元。

報告指控各州公路計畫「危害社區與環境，無法達到減少塞車或提高交通安全等目標。」

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，拜登政府宣布超過33億元的補助計畫，聯邦運輸部宣稱該筆預算用於「拆除、改建、降低車流」的方式整頓132個社區對外交通。

聯邦公路管理局(FHWA)公布聲明強調：「我們挹注數十億元經費重新設計道路，規畫交通解決方案，以符合所有社區需求，建立更妥善的交通系統。」

不過根據「交通地理雜誌」(Journal of Transport Geography)刊登的論文顯示，交通運輸占全球碳排放量23%，其中七成來自汽車，引起國會議員關注。

加州民主黨籍聯邦眾議員霍夫曼(Jared Huffman)提出減少汽車行駛里程數的激勵法案，希望降低公路排放量；他說：「州際高速公路是氣候危機的主因，唯一辦法就是著手改革優先事項。」並強調美國的環保投資 遠落後於其他國家。

加拿大上個月宣布終止公路投資計畫，將重點擺在人行道和自行車道等交通設施，環境氣候變化部長吉爾伯(Steven Guilbeault)強調，政府預算將「挹注於處理氣候變遷並有利改善的項目」。

法國巴黎市民上個月通過公投，決定將大型SUV停車費調漲兩倍，而且自2020年以來，巴黎市區已經擴建50哩長的自行車道。

今年稍後，愛爾蘭首都都柏林(Dublin)將啟動新的市區交通方案，「透過市中心交通重新定位模式」，以實現2023年氣候行動計畫(Climate Action Plan)減少50%交通碳排放的國家目標。

麻省理工學院遷移倡議(MIT Mobility Initiative)資深研究員齊佩(David Zipper)認為此類交通改革方案在美國窒礙難行；他說：「我們經過百年時間，建立聯邦公路網並推動各州也普設公路，即便對環保沒有好處，甚至造成破壞，但州政府官員和大眾仍希望維持下去。」