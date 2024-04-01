「他會減稅」億萬富豪回頭挺川普
許多共和黨億萬身價的金主，雖然對2021年國會暴亂案很不滿，甚至後悔支持過川普，但近來因為他矢言減稅，又找到跟他親近的理由，即便川普另揚言要釋放國會暴亂案被起訴的人、要大規模遞解非法入境的人、面臨88項重罪起訴，也是一樣。
華盛頓郵報報導，億萬富豪兼共和黨大金主裴爾茲(Nelson Peltz)曾形容國會暴亂案是「羞辱」，對投給川普感到後悔。只是知情人士表示，3月初裴爾茲曾與川普及其他億萬富豪如飯店集團老闆溫恩(Steve Wynn)、馬斯克及前漫威主席裴爾馬特(Isaac Perlmutter)等，在裴爾茲的濱海大宅共進早餐。
知名活躍人士、投資人的裴爾茲目前在跟迪士尼打官司，他接著向金融時報表示，自己「可能」投給2024年共和黨準候選人的川普。
隨著共和黨推出其他人選的希望破滅，一度斥責川普教唆國會暴亂、憂心他官司問題、指斥他第一次當總統時亂七八糟的菁英金主們，又重新找到與他的親緣關係。
這種轉變反映出很多保守派大金主們對拜登總統的稅負政策十分擔憂，假如拜登的想法獲國會通過，將大幅減少他們的財富。其他案子裡，也顯示他們對拜登政府國內外政策決定的不舒服。川普及其謀士近幾個月積極向這些億萬富豪裡的一些人示好。
「紐約市合夥關係」遊說團體執行長魏爾德(Kathryn Wylde)表示，假如情勢看來川普可能會贏，不管他有什麼官司麻煩，共和黨企業家們雖不是他的粉絲，也無可避免地會打開荷包捐給他，只為保護自己。
民主黨人批評這些億萬富豪把個人財富看成最高事項。拜登則保證要向有錢人徵很多稅，包括投資收入的資本利得，另專門對億萬富豪們特定加徵25%的新稅。這些行動雖然第一任期內受阻，但他可能再次嘗試。
民主黨策士羅森薩(Steve Rosenthal)表示，億萬富豪階層真心覺得拜登威脅他們；這批人在乎的是為自己創造財富王朝，為自己聚斂富裕，要社會其他人來付代價。
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