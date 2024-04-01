「他會減稅」億萬富豪回頭挺川普

許多共和黨億萬金主，雖然對2021年國會暴亂案很不滿，甚至後悔支持過川普，但近來因為他高喊減稅，且在黨內初選勢如破竹，儘管不是他的粉絲，也無可避免地打開荷包捐款給他。(路透)

許多共和黨 億萬身價的金主，雖然對2021年國會暴亂案很不滿，甚至後悔支持過川普 ，但近來因為他矢言減稅，又找到跟他親近的理由，即便川普另揚言要釋放國會暴亂案被起訴的人、要大規模遞解非法入境的人、面臨88項重罪起訴，也是一樣。

華盛頓郵報報導，億萬富豪兼共和黨大金主裴爾茲(Nelson Peltz)曾形容國會暴亂案是「羞辱」，對投給川普感到後悔。只是知情人士表示，3月初裴爾茲曾與川普及其他億萬富豪如飯店集團老闆溫恩(Steve Wynn)、馬斯克及前漫威主席裴爾馬特(Isaac Perlmutter)等，在裴爾茲的濱海大宅共進早餐。

知名活躍人士、投資人的裴爾茲目前在跟迪士尼打官司，他接著向金融時報表示，自己「可能」投給2024年共和黨準候選人的川普。

隨著共和黨推出其他人選的希望破滅，一度斥責川普教唆國會暴亂、憂心他官司問題、指斥他第一次當總統時亂七八糟的菁英金主們，又重新找到與他的親緣關係。

這種轉變反映出很多保守派大金主們對拜登 總統的稅負政策十分擔憂，假如拜登的想法獲國會通過，將大幅減少他們的財富。其他案子裡，也顯示他們對拜登政府國內外政策決定的不舒服。川普及其謀士近幾個月積極向這些億萬富豪裡的一些人示好。

「紐約市合夥關係」遊說團體執行長魏爾德(Kathryn Wylde)表示，假如情勢看來川普可能會贏，不管他有什麼官司麻煩，共和黨企業家們雖不是他的粉絲，也無可避免地會打開荷包捐給他，只為保護自己。

民主黨人批評這些億萬富豪把個人財富看成最高事項。拜登則保證要向有錢人徵很多稅，包括投資收入的資本利得，另專門對億萬富豪們特定加徵25%的新稅。這些行動雖然第一任期內受阻，但他可能再次嘗試。

民主黨策士羅森薩(Steve Rosenthal)表示，億萬富豪階層真心覺得拜登威脅他們；這批人在乎的是為自己創造財富王朝，為自己聚斂富裕，要社會其他人來付代價。