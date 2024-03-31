我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

賓州3列車相撞事故 凸顯自動剎車系統缺陷

編譯徐薏茹／綜合30日電
三列諾福克南方鐵路(Norfolk Southern)火車本月初賓州發生脫軌與相撞事故，凸顯自動剎車系統的缺陷。(美聯社)
三列諾福克南方鐵路(Norfolk Southern)火車本月初賓州發生脫軌與相撞事故，凸顯自動剎車系統的缺陷。(美聯社)

三列諾福克南方鐵路(Norfolk Southern)火車本月初賓州發生脫軌與相撞事故，凸顯出自動剎車系統的缺陷。

國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board，NTSB)26日初步報告描述的情況中，沒有任何一種情況可以觸發自動列車控制系統(PTC)讓火車停下。

鐵路安全專家巴肯(Chris Barkan)說：「現今的PTC系統一般不是設計用來在這類情況下保護列車。」

2008年在加州查伍斯(Chatsworth)發生Metrolink通勤列車和Union Pacific貨物列車相撞的致命事故，造成25人死亡，100多人受傷，之後國會便要求鐵路公司開發主動列車控制系統；鐵路公司花費十多年的時間、斥資約150億元設計並完成PTC系統，但只有在某些情況下才會發揮效用。

在賓州的三列車相撞事故中，向東行的列車撞擊另一列停在同一軌道上的列車，向東行的列車在通過限速信號後速度降至每小時13哩，但若沒有停止信號，剎車系統就無法被觸發。

第一次撞擊脫軌的三節車廂封阻鄰近的軌道，第三列列車以每小時約22哩的速度撞上脫軌列車。

剎車系統仰賴鐵路信號的資訊使列車停下，該系統無法偵測何時有東西阻塞鐵道；但考慮到第三列列車不到一分鐘即抵達，無論如何都沒有足夠的時間停止該列車。

諾福克南方鐵路公司估計賓州事故造成250萬元損失，該公司拒絕針對NTSB的初步報告發表評論，說明詳細原因的最終報告要一年多才會完成。

NTSB發言人霍洛威(Keith Holloway)表示，初步資訊表明「事故涉及PTC的限制」，目前的初期階段並未發現機械問題。

NTSB表示調查將注重鐵路的規定、程序與培訓。

自2023年2月俄亥俄州(Ohio)東巴勒斯坦(East Palestine)火車出軌意外導致有毒化學物質外洩以來，諾福克南方鐵路的安全措施便一直備受關注。

賓州 俄亥俄州 加州

上一則

禁兒童設社群帳戶 佛州共和黨州長簽全美最嚴格法案

下一則

橋梁脆弱似基伊 全美至少7座 喬治華盛頓大橋在列

延伸閱讀

喪心病狂 凱特罹癌影片遭陰謀論者質疑AI生成 X執行長貼文被噓爆

喪心病狂 凱特罹癌影片遭陰謀論者質疑AI生成 X執行長貼文被噓爆
凱特宣布罹癌後 英王查理三世28日發表談話安撫民心

凱特宣布罹癌後 英王查理三世28日發表談話安撫民心
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
賓州國會議員選舉 冷凍胚胎爭議成焦點

賓州國會議員選舉 冷凍胚胎爭議成焦點

熱門新聞

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

2024-03-26 03:27
美國客戶試騎「三蹦子」。（取材自極目新聞）

在加州賣「三蹦子」中國25歲小伙首日進帳上萬美元

2024-03-24 02:04
馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋26日凌晨遭貨輪撞斷，造成至少6人死亡，船員事發前不斷發布求救訊號，讓政府能及時封鎖出入口、阻止車輛進入，挽救了更多生命，州長大讚「這些人都是英雄」。（路透）

撞橋前船員狂發求救訊號...當局火速擋車上橋 州長大讚「英雄」

2024-03-26 20:52
美國近年在AI技術發展上領先全球，但若論AI研究人才的數量，中國如今略勝美國一籌。路透社

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

2024-03-23 14:55
（美聯社）

Costco美食廣場大整肅…1.5元熱狗套餐 下月起會員才能買

2024-03-26 18:09
美國馬里蘭州巴爾的摩港的基伊大橋26日凌晨遭貨輪「達利號」撞上後坍塌，事故前「達利號」發出警告，稱在離港時失去動力，可能撞上橋梁。（路透）

意外早有跡象？ 撞橋貨輪示警離港時「失去動力」

2024-03-26 09:26

超人氣

更多 >
這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了
周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界
餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代
汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身
歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護