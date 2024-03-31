賓州3列車相撞事故 凸顯自動剎車系統缺陷

三列諾福克南方鐵路(Norfolk Southern)火車本月初賓州發生脫軌與相撞事故，凸顯自動剎車系統的缺陷。(美聯社)

三列諾福克南方鐵路(Norfolk Southern)火車本月初賓州 發生脫軌與相撞事故，凸顯出自動剎車系統的缺陷。

國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board，NTSB)26日初步報告描述的情況中，沒有任何一種情況可以觸發自動列車控制系統(PTC)讓火車停下。

鐵路安全專家巴肯(Chris Barkan)說：「現今的PTC系統一般不是設計用來在這類情況下保護列車。」

2008年在加州 查伍斯(Chatsworth)發生Metrolink通勤列車和Union Pacific貨物列車相撞的致命事故，造成25人死亡，100多人受傷，之後國會便要求鐵路公司開發主動列車控制系統；鐵路公司花費十多年的時間、斥資約150億元設計並完成PTC系統，但只有在某些情況下才會發揮效用。

在賓州的三列車相撞事故中，向東行的列車撞擊另一列停在同一軌道上的列車，向東行的列車在通過限速信號後速度降至每小時13哩，但若沒有停止信號，剎車系統就無法被觸發。

第一次撞擊脫軌的三節車廂封阻鄰近的軌道，第三列列車以每小時約22哩的速度撞上脫軌列車。

剎車系統仰賴鐵路信號的資訊使列車停下，該系統無法偵測何時有東西阻塞鐵道；但考慮到第三列列車不到一分鐘即抵達，無論如何都沒有足夠的時間停止該列車。

諾福克南方鐵路公司估計賓州事故造成250萬元損失，該公司拒絕針對NTSB的初步報告發表評論，說明詳細原因的最終報告要一年多才會完成。

NTSB發言人霍洛威(Keith Holloway)表示，初步資訊表明「事故涉及PTC的限制」，目前的初期階段並未發現機械問題。

NTSB表示調查將注重鐵路的規定、程序與培訓。

自2023年2月俄亥俄州 (Ohio)東巴勒斯坦(East Palestine)火車出軌意外導致有毒化學物質外洩以來，諾福克南方鐵路的安全措施便一直備受關注。