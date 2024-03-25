擁私人飛機富豪 成抓逃稅新目標

許多富豪和企業高管搭乘私人商務飛機旅遊度假，卻將費用申報為公司業務支出，藉此抵稅。國稅局已將此列為查稅新重點。(美聯社)

拜登 政府抓逃漏稅，可說已到上窮碧落下黃泉的程度。國稅局(IRS)最新目標是流行樂天后泰勒絲和財富雜誌500大企業老闆等擁有奢華私人飛機的豪貴階級。

美國稅法准許大公司老闆專用的私人飛機營運費抵稅，有錢人樂得利用此管道合法「避稅」。白宮 計畫多徵5兆元的稅，因此稅務人員將查稅新重點放在公司的飛機是否用於私人用途而非｢公司業務｣。

本月拜登的國情咨文演說，以及上周在費城競選時，都提到要讓大企業「付出他們該公平分擔的稅」。

財政部長葉倫21日在國會參院聽證會上，讚揚IRS啟動「新查稅行動」，目的是要終結大企業利用私人飛機抵免稅負的不公平行為。

私人飛機業者對此大反彈，理由是如此一來會讓依賴私人飛機視察廠房及偏遠辦公室的大企業遭受「不公平的危害｣。

全國企業飛行協會會長波倫(Ed Bolen)說，「為了增加政府稅收，針對某個重要且必要的美國行業下手，我們實在看不出有何正當性。」

國會不太可能通過拜登的預算 計畫；該計畫會從兩方面打擊公司及私人飛機用戶。

根據拜登政府計畫，首先，未來五年，這類「富豪飛機」的汽油稅將從每加侖21.8分增為1.06元，新增的稅收當作機場與航路信託基金，用來維修機場與空運系統，提升其安全。

其次，私人飛機主要乘客利用飛機營運成本抵扣稅的法律漏洞將予縮小。目前法律允許企業主在五年內拿搭乘私人飛機的費用抵減納稅額，搭乘商業飛機的費用抵減期限則為七年。新稅規將把這「紅利折舊」的待遇拉平，一律在七年內抵扣完畢。白宮預估，這樣，可在10年內增加40億元稅收。

白宮發言人菊川(Michael Kikukawa)說，重點是要大企業和有錢人承擔公平的稅負，和中產階級同享公平的競賽場域，不論是查緝有錢階級逃稅，或防堵私人飛機的稅務漏洞，目的都是降低預算赤字，有利大眾。