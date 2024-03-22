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追求被動收入 自動販賣機商機起飛

編譯徐薏茹／綜合報導
據統計，全美有300萬台自動販賣機，平均每台販賣機可產生約525元的月收入。(路透)
據統計，全美有300萬台自動販賣機，平均每台販賣機可產生約525元的月收入。(路透)

自動販賣機成為實現美國夢的最新途徑。有些人夢想靠著這類被動收入，輕鬆賺錢；有些人以此作為副業，因為他們的固定薪資已不足維持生活；更有人將其作為自己創業當老闆的途徑。

自動販賣機的起步門檻低，程序簡單，花1500元買一台二手機器，裝上好市多的商品，收取100%的加價，就能等待錢幣進帳。但若機器被困在人潮不足的位置時，可能會以失敗收場。

自動販賣機成為實現美國夢的最新途徑。有些人夢想靠著這類被動收入，輕鬆賺錢；有些人...
自動販賣機成為實現美國夢的最新途徑。有些人夢想靠著這類被動收入，輕鬆賺錢；有些人以販售洋芋片、汽水作為副業，因為他們的固定薪資已不足維持生活。(美聯社)

自動販賣機是價值182億元的產業，競爭激烈，超乎想像。根據全國自動商品銷售協會(National Automatic Merchandising Association)資訊，全美有300萬台自動販賣機，平均每台販賣機可產生約525元的月收入。但業內出版品Automatic Merchandiser統計顯示，超過半數的販賣機營運商年營業額不到100萬元，許多人還必須兼差其他工作。

根據社群媒體管理平台Sprinklr的數據，2019年至2023年間，在X平台提及被動收入與自動販賣機的貼文或評論增加了兩倍多，同一時期，Google上對被動收入的搜索興趣增加約75%。

品質可疑的二手自動販賣機在網路上的售價僅500元，資深賣主表示，更可靠的機器價格介於1000元至2000元之間，一台附有觸控螢幕和機器手臂的新機台要價可能高達7000元。

二手機器大概每年都必須維修或清潔至少一次。自動販賣機製造商Everest Ice and Water Systems的蓋斯基爾(Ben Gaskill)說，現金通常是骯髒的，「有些人會從錢包底部挖出硬幣，上面還沾有葡萄果凍。」

一台販賣機每月需要的零食或飲料成本可能在200元至300元，機主收取的費用大約是成本的兩倍或更多，根據勞工部的數據，1月自動販賣機的食品價格比去年同期增加10.6%。

根據Automatic Merchandiser的最新數據，最暢銷的自動販賣機商品是冷飲、零食和糖果。

勞工部 好市多 社群媒體

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