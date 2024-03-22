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Trader Joe's迷你托特包暴紅 3元轉賣逾百元

編譯陳韻涵／綜合報導
喬氏超市Trader Joe's迷你帆布托特包近期在社群媒體暴紅，官方單價2.99元，但在網路上價格翻倍，從單價20元到四件一組賣999元都有。(美聯社)
喬氏超市Trader Joe's迷你帆布托特包近期在社群媒體暴紅，官方單價2.99元，但在網路上價格翻倍，從單價20元到四件一組賣999元都有。(美聯社)

喬氏超市Trader Joe's迷你帆布托特包近期在社群媒體暴紅，許多人蹭熱度轉賣謀取暴利。

這款迷你托特包有藍、紅、綠、黃四種顏色，官方單價2.99元，但在網購平台eBay、社群媒體臉書市集等平台上都翻倍在賣；第三方賣家的報價差異甚大，從單價20元到四件一組賣999元都有。

Trader Joe's保證托特包供貨充足，請消費者安心，且表示不會縱容黃牛炒作...
Trader Joe's保證托特包供貨充足，請消費者安心，且表示不會縱容黃牛炒作牟利。(美聯社)

社群影片顯示，不少顧客來到Trader Joe's分店尋找這款搶手的迷你托特包；利用塗漆、鈕扣和刺繡等配件，設計並裝飾托特包的影片，在Tik Tok上吸引數萬人次瀏覽。

Trader Joe's發言人納齊亞‧羅德(Nakia Rohde)說：「我們的迷你帆布托特包賣得比預期快，在我們有機會推銷之前，各地顧客都已在街坊的Trader Joe's發現它。」

加州連鎖雜貨店Trader Joe's對其產品暴紅並不陌生，但不會縱容黃牛轉售牟利。

羅德強調，「店內顧客才是我們的焦點」，雖然這款迷你托特包「目前在全美各地銷售一空，但消費者可預期它在夏末回歸貨架」。

獨特性和限量，向來是影響價格和消費者行為的關鍵；除了網路影響力外，產品需求也不容忽視，舉凡全美最大的新鮮辣醬生產企業、歐溫岱滙豐(Huy Fong Foods)的是拉差(Sriracha)辣椒醬賣到缺貨，以及新冠肺炎疫情開始時出現的衛生紙搶購風潮皆然。

波士頓大學(Boston University)商學院副教授札高斯基(Jay Zagorsky)表示，「身而為人，我們多少都會想要在社群媒體上看到的東西，並催眠自己那是重要的東西。」

札高斯基表示，這種大量購買的消費行為，無論是Trader Joe's迷你托特包，史丹利(Stanley)保溫杯、還是囤貨衛生紙，都能讓消費者感到安心，以應對未來供應的不確定性。

Trader Joe's 社群媒體 加州

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