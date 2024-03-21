我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水原涉賭風波後首現身 大谷翔平不發一語 快步離開飯店

多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

趙安吉酒駕衝入池塘溺亡 血液酒精含量高3倍 死前與友人通話8分鐘

特派員黃惠玲／綜合報導
趙安吉。(家人提供)
趙安吉。(家人提供)

根據德州警方20日公布的一份報告，指「福茂集團」董事長兼執行長趙安吉(Angela Chao)上個月在德州一座牧場酒醉駕車衝入池塘溺亡，是一起不幸事故。布蘭科郡警長辦公室(Blanco County Sheriff's Office)的調查結論指出，當時趙安吉血液中的酒精含量幾乎是德州法定限度的三倍。

布郡副警長伍德林(Robert Woodring)說，新的詳盡報告公布，意味著趙安吉死亡案的調查告一段落。

報告指，趙死前曾致電好友通話了8分鐘，還向該名友人表示自己就要死了並向她道別。

50歲的趙安吉在2月10日邀請了七位朋友到位於奧斯汀西邊強森市(Johnson City)附近的一座牧場度周末，他們在前一晚一起去參加了Pitbull演唱會，10日晚間趙與朋友們在牧場共進晚餐後死亡。

報告指出，一位名叫肯南(Amber Keinan)的趙安吉朋友告訴警察，趙安吉在10日晚間11時42分打電話給她，說車子進水了，她被困在裡面，在汽車慢慢下沉的過程中，兩人通話持續了八分鐘。

趙安吉當時告訴肯南，水在上漲，她就要死了，趙並向朋友說「我愛你」，警察報告陳述，趙安吉最後還跟肯南說了再見。

報告稱，肯南後來划著皮艇進入池塘試圖營救，也有朋友們游到車旁，還有人在晚間11時55分打了911電話報警，該報警電話持續了11分鐘。

報告提到，當警消人員趕到時，一名警員下水後試圖通過打開後排乘客車門救趙安吉，但「沒有成功」。當時一群趙安吉的朋友在岸邊拼命叫著說，趙安吉就在車內，因為有人接到趙的電話。

當更多其他緊急救援人員趕到後，一名緊急醫療救援人員及一名消防員帶著工具加入警察救援行列，進入池塘設法打破了一扇側窗，將趙安吉拉了出來，當時為11日凌晨12時56分，隨後急救人員將她帶到岸上，救援人員又進行了43分鐘的急救，但徒勞無功，11日凌晨1時40分，趙安吉被宣布死亡。

報告稱，經過檢測，趙安吉血液中的酒精濃度為每100毫升0.233克，而德州法定限度為0.08。

報告表示，警長辦公室調查員觀看了現場的監控攝影機，影片顯示趙駕駛的特斯拉向前衝了一下，然後倒車越過石灰岩砌牆，在10日晚間11時38分左右衝入池塘。

趙安吉是其家族航運企業福茂集團董事長兼執行長，也是其父趙錫成的慈善組織福茂基金會的總裁，她住在布蘭科郡以東50哩的奧斯汀。她是趙錫成六個女兒中最小的一個，趙安吉的大姊趙小蘭為麥康諾的妻子，趙小蘭曾在川普政府時期擔任交通部長，也在小布希總統時期當過勞工部長。

趙錫成在女兒去世不久後曾發表聲明說，趙安吉的中文名字意寓「和平與繁榮」，「她的離去不僅在我們心中留下空白，也在亞裔社區留下空白。」

趙安吉不幸死亡後，趙錫成重新擔任福茂集團董事長，總裁兼執行長則由李麥克(Michael Lee，音譯)出任。

趙安吉 德州 趙小蘭

上一則

大學男籃「3月瘋」運彩獲利 逃稅將重罰

下一則

兆彩又無人中 彩金累至9.77億 勁球也摃龜 頭獎累升6.87億

延伸閱讀

德州警方最新報告 趙安吉死前血液酒精含量高出法定3倍

德州警方最新報告 趙安吉死前血液酒精含量高出法定3倍
德州新法怎逮無證客？要點一次看

德州新法怎逮無證客？要點一次看
德州巴士送離無證客 已砸1.5億元 多由納稅人支付

德州巴士送離無證客 已砸1.5億元 多由納稅人支付
趙安吉「意外落水」細節曝光 誤打倒車檔墜自家池塘 溺亡前狂致電求救

趙安吉「意外落水」細節曝光 誤打倒車檔墜自家池塘 溺亡前狂致電求救

熱門新聞

絕大多數銀行對於提款機(ATM)每日提款金額訂有上限，要提款高額現金必須親自到銀行櫃檯辦理。(路透)

單次提款逾5千 恐被視為可疑 多數銀行不會馬上通報國稅局

2024-03-15 02:25
專家指出，雖然絕大多數銀行允許客戶單次提款超過5000元，雖然銀行並不會馬上通報主管機關，但大額提款有可能被銀行研判為可疑活動。示意圖。路透

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

2024-03-14 12:22
華裔女律師兼企業家妮可‧珊那菡(左)與前夫布林。(路透資料照)

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

2024-03-17 13:08
胡錫進(左)貼出與方芳的合照。(截自胡錫進微博)

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

2024-03-13 18:45
這款便宜學名藥獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准為抗老藥物的機率極低，因為食藥局並沒有把「老化」(aging)定義為「疾病」(disease)。（路透）

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

2024-03-15 09:25
前總統川普和拜登總統與將在2024年大選二度對決。（美聯社）

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

2024-03-18 10:46

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了