趙安吉酒駕衝入池塘溺亡 血液酒精含量高3倍 死前與友人通話8分鐘

趙安吉。(家人提供)

根據德州 警方20日公布的一份報告，指「福茂集團」董事長兼執行長趙安吉 (Angela Chao)上個月在德州一座牧場酒醉駕車衝入池塘溺亡，是一起不幸事故。布蘭科郡警長辦公室(Blanco County Sheriff's Office)的調查結論指出，當時趙安吉血液中的酒精含量幾乎是德州法定限度的三倍。

布郡副警長伍德林(Robert Woodring)說，新的詳盡報告公布，意味著趙安吉死亡案的調查告一段落。

報告指，趙死前曾致電好友通話了8分鐘，還向該名友人表示自己就要死了並向她道別。

50歲的趙安吉在2月10日邀請了七位朋友到位於奧斯汀西邊強森市(Johnson City)附近的一座牧場度周末，他們在前一晚一起去參加了Pitbull演唱會，10日晚間趙與朋友們在牧場共進晚餐後死亡。

報告指出，一位名叫肯南(Amber Keinan)的趙安吉朋友告訴警察，趙安吉在10日晚間11時42分打電話給她，說車子進水了，她被困在裡面，在汽車慢慢下沉的過程中，兩人通話持續了八分鐘。

趙安吉當時告訴肯南，水在上漲，她就要死了，趙並向朋友說「我愛你」，警察報告陳述，趙安吉最後還跟肯南說了再見。

報告稱，肯南後來划著皮艇進入池塘試圖營救，也有朋友們游到車旁，還有人在晚間11時55分打了911電話報警，該報警電話持續了11分鐘。

報告提到，當警消人員趕到時，一名警員下水後試圖通過打開後排乘客車門救趙安吉，但「沒有成功」。當時一群趙安吉的朋友在岸邊拼命叫著說，趙安吉就在車內，因為有人接到趙的電話。

當更多其他緊急救援人員趕到後，一名緊急醫療救援人員及一名消防員帶著工具加入警察救援行列，進入池塘設法打破了一扇側窗，將趙安吉拉了出來，當時為11日凌晨12時56分，隨後急救人員將她帶到岸上，救援人員又進行了43分鐘的急救，但徒勞無功，11日凌晨1時40分，趙安吉被宣布死亡。

報告稱，經過檢測，趙安吉血液中的酒精濃度為每100毫升0.233克，而德州法定限度為0.08。

報告表示，警長辦公室調查員觀看了現場的監控攝影機，影片顯示趙駕駛的特斯拉向前衝了一下，然後倒車越過石灰岩砌牆，在10日晚間11時38分左右衝入池塘。

趙安吉是其家族航運企業福茂集團董事長兼執行長，也是其父趙錫成的慈善組織福茂基金會的總裁，她住在布蘭科郡以東50哩的奧斯汀。她是趙錫成六個女兒中最小的一個，趙安吉的大姊趙小蘭 為麥康諾的妻子，趙小蘭曾在川普政府時期擔任交通部長，也在小布希總統時期當過勞工部長。

趙錫成在女兒去世不久後曾發表聲明說，趙安吉的中文名字意寓「和平與繁榮」，「她的離去不僅在我們心中留下空白，也在亞裔社區留下空白。」

趙安吉不幸死亡後，趙錫成重新擔任福茂集團董事長，總裁兼執行長則由李麥克(Michael Lee，音譯)出任。