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達美機師酒醉上工 隨身帶2瓶酒 血液酒精濃度超標2倍 判刑10個月

編譯周芳苑／綜合20日電
去年6月一名達美航空機師預備駕機由英國愛丁堡飛往紐約時，被發現體內酒精含量超標，被英國法院判處10個月徒刑。(美聯社)
去年6月一名達美航空機師預備駕機由英國愛丁堡飛往紐約時，被發現體內酒精含量超標，被英國法院判處10個月徒刑。(美聯社)

63歲前任達美航空(Delta Air Lines)機師拉塞爾(Lawrence Russell Jr.)去年酒後打算登機值勤，經檢測，當時酒精含量超過航空酒精限量兩倍以上，最近被判處10個月徒刑。

根據19日公布的法庭文件，去年6月16日拉塞爾原訂從愛丁堡國際機場(EDI)駕機飛往紐約甘迺迪國際機場(JFK)；愛丁堡郡法官史特林(Alison Stirling)宣判時說，拉塞爾抵達機場時身穿機師制服，持有達美機組人員通行證。

拉塞爾比預訂起飛時間約提早80分鐘抵達機場，X光檢查顯示他手提箱裡有瓶裝液體，安檢人員進一步搜查發現行李中有兩瓶野格利口酒(Jägermeister)，其中一瓶已半空。拉塞爾接受酒精濃度呼氣測試未過關，當場被捕；之後進行血液檢查，顯示拉塞爾血液酒精含量已超過航空限值兩倍。

拉塞爾受檢樣本顯示，每100毫升血液中酒精含量超過49毫克，是英國嚴格法定飛行酒精限制20毫克的二倍以上；駕車酒精限制為50毫克。

而在美國，聯邦航空管理局(FAA)規定，飛行員血液酒精含量達0.04或更高時便不得飛行，相當於100毫升血液含40毫克酒精，機師及其他航空機組人員也被禁止飛行前八小時飲酒。

拉塞爾過去在英國並未有定罪紀錄，但量刑陳述稱，他曾因酗酒接受治療。

被捕後，拉塞爾遭達美停職，暫時給予長期傷殘假、薪資減少。機師因吸毒或酗酒被定罪後須等一年才能重新申請FAA執照。

史特林補充，拉塞爾因違規飲酒導致該航班被迫取消，對雇主及乘客帶來不便。

達美航空發言人表示，拉塞爾已不再是該公司員工。

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FILE - The logo for Delta Air Lines appears on a screen above a trading post, on the floor of the New York Stock Exchange, Thursday, July 13, 2023. Delta Air Lines earned $2 billion in the fourth quarter, posted record full-year revenue, and says it's buying more planes to boost its international flying. (AP Photo/Richard Drew, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-01-12，數位典藏序號：20240112194905770】
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