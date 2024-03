達美機師酒醉上工 隨身帶2瓶酒 血液酒精濃度超標2倍 判刑10個月

去年6月一名達美航空機師預備駕機由英國愛丁堡飛往紐約時,被發現體內酒精含量超標,被英國法院判處10個月徒刑。(美聯社)

63歲前任達美航空 (Delta Air Lines)機師拉塞爾(Lawrence Russell Jr.)去年酒後打算登機值勤,經檢測 ,當時酒精含量超過航空酒精限量兩倍以上,最近被判處10個月徒刑。

根據19日公布的法庭文件,去年6月16日拉塞爾原訂從愛丁堡國際機場(EDI)駕機飛往紐約甘迺迪國際機場(JFK );愛丁堡郡法官史特林(Alison Stirling)宣判時說,拉塞爾抵達機場時身穿機師制服,持有達美機組人員通行證。

拉塞爾比預訂起飛時間約提早80分鐘抵達機場,X光檢查顯示他手提箱裡有瓶裝液體,安檢人員進一步搜查發現行李中有兩瓶野格利口酒(Jägermeister),其中一瓶已半空。拉塞爾接受酒精濃度呼氣測試未過關,當場被捕;之後進行血液檢查,顯示拉塞爾血液酒精含量已超過航空限值兩倍。

拉塞爾受檢樣本顯示,每100毫升血液中酒精含量超過49毫克,是英國嚴格法定飛行酒精限制20毫克的二倍以上;駕車酒精限制為50毫克。

而在美國,聯邦航空管理局(FAA)規定,飛行員血液酒精含量達0.04或更高時便不得飛行,相當於100毫升血液含40毫克酒精,機師及其他航空機組人員也被禁止飛行前八小時飲酒。

拉塞爾過去在英國並未有定罪紀錄,但量刑陳述稱,他曾因酗酒接受治療。

被捕後,拉塞爾遭達美停職,暫時給予長期傷殘假、薪資減少。機師因吸毒或酗酒被定罪後須等一年才能重新申請FAA執照。

史特林補充,拉塞爾因違規飲酒導致該航班被迫取消,對雇主及乘客帶來不便。