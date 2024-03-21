專家：若看好川普當選 可預作4財務規畫

前總統川普和拜登總統與將在2024年大選二度對決。(美聯社)

拜登總統與前總統川普 將在2024年大選二度對決，理財網站GOBankingRates報導，某些理財顧問認為川普重返白宮機率頗高，紛紛建議客戶預作金錢規畫。舉例來說，川普任內曾為大型企業減稅，一般預料，川普如果二度執政，將為大型企業減稅更多。

GOBankingRates報導，理財專家建議民眾，若看好川普當選，不妨預做四大金錢規畫：

●鎖定受益降稅企業股票

史考特狄裴拉塔財務顧問公司(Scott DePeralta Consulting)總裁狄裴拉塔(Scott DePeralta)說，川普任內將企業稅(corporate tax，又稱公司稅)稅率從35%砍至21%，對許多企業帶來改變遊戲規則的重大轉變。他說，看好川普可望在今年選舉勝出的民眾，不妨留意哪些公司可能將因企業稅調降而受益。

如果川普進一步降低企業稅，身為繳稅大戶的企業股票行情可望走高。

●投資 銀行、金融服務股票

2008年金融危機之後頒布的許多規定，川普上台後陸續獲得鬆綁。川普如果二度執政，可望為銀行、華爾街金融機構繼續放寬規範。

狄裴拉塔分析，川普從不諱言打算推翻「陶德-佛朗克法案」(Dodd-Frank Act)。2010年推過的「陶德-佛朗克法案」，堪稱「吹哨者」(whistleblower)企業揭弊計畫的法源。

他說，如果川普再次上台，可能為金融產業大幅解除規定，銀行與大型金融機構受益甚多，摩根大通(JPMorgan Chase)、富國銀行(Wells Fargo)、花旗集團(Citigroup)等股票可望上漲，但法規鬆綁同時可能帶來各種風險，投資人必須審慎評估。

●投資房地產

狄裴拉塔說：「我們不能忘了，房地產正是川普的主戰場。」他說，房地產大亨出身的川普，許多政策都對房地產業有利，看好川普當選的投資人可考慮不動產投資信託(Real Estate Investment Trusts，REITs)，或者直接購買房地產。

●切記未來無法預測

狄裴拉塔說，目前各種評估是根據川普執政表現與選舉期間的承諾，但最後實際狀況如何，還有許多變數，例如全球經濟狀況、川普訴訟纏身以及政策推出成效如何。