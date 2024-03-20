我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子自曝曾吸毒 川普：當總統「不排除驅逐出境」

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

女騎士被獅咬 同伴肉搏撿回一命

編譯周芳苑／綜合19日電
西雅圖五名女子2月中旬結夥騎自行車，其中一人被美洲獅咬住，同行夥伴奮勇與75磅重猛獅搏鬥，幸運撿回一命。(路透)
西雅圖五名女子2月中旬結夥騎自行車，其中一人被美洲獅咬住，同行夥伴奮勇與75磅重猛獅搏鬥，幸運撿回一命。(路透)

國家廣播公司新聞網(NBC News)旗下的西雅圖國王新聞(KING of Seattle)報導，西雅圖五名女子2月17日結伴騎自行車，其中一人途中被美洲獅(cougar)咬住，同行夥伴奮勇與75磅重山獅搏鬥、最後壓制，將受攻擊者從獅口中救出，撿回一命。

華盛頓魚類和野生動物部廳(Washington Department of Fish and Wildlife)透過聲明說，這一襲擊事件發生在福爾城(Fall City)東北部小徑上，被攻擊的伯傑爾(Keri Bergere)頸部和臉部受傷，在醫院接受治療五天後出院，目前仍在康復中。

魚類和野生動物廳主管奧爾森(Erik Olson)說，出手營救的自行車騎士「英勇」；伯傑爾和同伴比洛塔(Annie Bilotta)、威廉斯 (Tisch Williams)15日前接受媒體採訪，描述一個月前與美洲獅格鬥救朋友的經過。

這三名女子一起騎自行車五年了，參加過比賽。事發當天她們在托庫爾溪(Tokul Creek)自行車道附近騎行約19哩時，一對美洲獅突然跑過來，其中一隻抓住伯傑爾，將她從自行車上拖下。

伯傑爾只記得自己從路上這邊被攔住，最終在另一邊被壓制在地，並聽到女同伴聯手奮戰。

另一隻美洲獅跑進山裡，與伯傑爾同行的四名騎士群起用力將她從獅子的下巴中救出，伯傑爾的臉當時被獅子下巴壓住。

女騎士們拿著棍棒和石頭與發動攻擊的美洲獅肉搏戰。

專家稱，據說美洲獅利用下顎力量非凡，可以每平方吋約 400 磅力道壓碎獵物的頭骨、頸骨和氣管。

比洛塔表示，伯傑爾被咬住時使出渾身力量戳獅子眼睛和鼻子，那隻山獅未屈服；約15分鐘後，山獅力量減弱，伯傑爾得以從獅下顎掙脫。當時，同行女子們在用自行車將山獅壓住；伯傑爾受傷但還活著。

根據聲明，官員最終射殺了美洲獅；經檢查發現，這隻山獅並無足以發動挑釁的疾病或異常。另一隻山獅還未被尋獲。

伯傑爾說，如果同伴未回過頭相救，她必死無疑。

西雅圖

上一則

美國友台議員籲南韓：台海衝突時要護台 但面臨北韓威脅

下一則

電商大賣睪酮藥 號稱專治男性更年期 無視FDA法規限制

延伸閱讀

女單車騎士遭75磅美洲獅攻擊 同伴肉搏撿回一命

女單車騎士遭75磅美洲獅攻擊 同伴肉搏撿回一命
4星座選春天跳槽 獅子要低調、他有貴人可拉一把

4星座選春天跳槽 獅子要低調、他有貴人可拉一把
浙江台州、瀋陽傳汽車衝撞事故 造成6死多人受傷

浙江台州、瀋陽傳汽車衝撞事故 造成6死多人受傷
駕駛抱怨阻塞交通 金山海灣大橋擬自行車僅周五-周日上橋

駕駛抱怨阻塞交通 金山海灣大橋擬自行車僅周五-周日上橋

熱門新聞

絕大多數銀行對於提款機(ATM)每日提款金額訂有上限，要提款高額現金必須親自到銀行櫃檯辦理。(路透)

單次提款逾5千 恐被視為可疑 多數銀行不會馬上通報國稅局

2024-03-15 02:25
專家指出，雖然絕大多數銀行允許客戶單次提款超過5000元，雖然銀行並不會馬上通報主管機關，但大額提款有可能被銀行研判為可疑活動。示意圖。路透

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

2024-03-14 12:22
華裔女律師兼企業家妮可‧珊那菡(左)與前夫布林。(路透資料照)

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

2024-03-17 13:08
胡錫進(左)貼出與方芳的合照。(截自胡錫進微博)

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

2024-03-13 18:45
這款便宜學名藥獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准為抗老藥物的機率極低，因為食藥局並沒有把「老化」(aging)定義為「疾病」(disease)。（路透）

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

2024-03-15 09:25
前總統川普和拜登總統與將在2024年大選二度對決。（美聯社）

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

2024-03-18 10:46

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅
北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散