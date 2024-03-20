科學家：鯨魚也有更年期 專心護孫更具進化優勢

科學家發現虎鯨(圖)等五種齒鯨也有更年期，上了年紀的女性不再生育兒女，可以集中心力協助孩子與孫子，使家族命脈較有機會綿延不斷。(美聯社)

為什麼婦女會有更年期是一直無法解開的生物之謎，極少動物隨著年齡增長會出現更年期，人類是唯一有更年期的陸上動物。發表於最新一期「自然」期刊(Nature)的研究，聖塔芭芭拉加大(University of California, Santa Barbara)科學家透過鯨魚研究似乎找到更多了解：更年期讓祖母鯨魚的孫輩具有更多進化優勢。

科學家針對32種鯨魚進行研究，其中五種齒鯨(toothed whales)有更年期。英國艾克斯特大學(University of Exeter)科學團隊的研究結果印證了「祖母假設理論」(grandmother hypothesis)，也就是更年期對進化有利，上了年紀的婦女不再能夠生育兒女，可以集中心力協助孩子與孫子，家族命脈較有機會綿延不斷。

研究報告主筆、艾克斯特大學人類社會行為專家艾利斯(Samuel Ellis)指出，更年期物種會花較長時間與孫輩在一起，憑著時間豐富的生活經驗，有更多機會照顧跨世代家族成員的健康。

艾利斯說，人類與其他更年期物種的差別在於，祖父與祖母都會花時間跟兒孫在一起，有著跨世代合作的效果加倍。

人類與鯨魚共同處包括同為哺乳動物，壽命長久，與家人一起生活有社會組織相互幫忙。

研究人員發現，虎鯨(killer whales)、白鯨(beluga whales)、獨角鯨(narwhals)、短肢領航鯨(short-finned pilot whales)、偽虎鯨(false killer whales)等五種有更年期的齒鯨，更年期讓祖母鯨魚能夠協助女兒照料下一代，但不會跟女兒爭搶交配對象。

研究人員指出，這些齒鯨的祖母鯨只照顧女兒的下一代，因為公鯨與自己的家族在一起，並且尋找其他家族的母鯨交配。