我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子自曝曾吸毒 川普：當總統「不排除驅逐出境」

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

科學家：鯨魚也有更年期 專心護孫更具進化優勢

記者顏伶如／綜合報導
科學家發現虎鯨(圖)等五種齒鯨也有更年期，上了年紀的女性不再生育兒女，可以集中心力協助孩子與孫子，使家族命脈較有機會綿延不斷。(美聯社)
科學家發現虎鯨(圖)等五種齒鯨也有更年期，上了年紀的女性不再生育兒女，可以集中心力協助孩子與孫子，使家族命脈較有機會綿延不斷。(美聯社)

為什麼婦女會有更年期是一直無法解開的生物之謎，極少動物隨著年齡增長會出現更年期，人類是唯一有更年期的陸上動物。發表於最新一期「自然」期刊(Nature)的研究，聖塔芭芭拉加大(University of California, Santa Barbara)科學家透過鯨魚研究似乎找到更多了解：更年期讓祖母鯨魚的孫輩具有更多進化優勢。

科學家針對32種鯨魚進行研究，其中五種齒鯨(toothed whales)有更年期。英國艾克斯特大學(University of Exeter)科學團隊的研究結果印證了「祖母假設理論」(grandmother hypothesis)，也就是更年期對進化有利，上了年紀的婦女不再能夠生育兒女，可以集中心力協助孩子與孫子，家族命脈較有機會綿延不斷。

研究報告主筆、艾克斯特大學人類社會行為專家艾利斯(Samuel Ellis)指出，更年期物種會花較長時間與孫輩在一起，憑著時間豐富的生活經驗，有更多機會照顧跨世代家族成員的健康。

艾利斯說，人類與其他更年期物種的差別在於，祖父與祖母都會花時間跟兒孫在一起，有著跨世代合作的效果加倍。

人類與鯨魚共同處包括同為哺乳動物，壽命長久，與家人一起生活有社會組織相互幫忙。

研究人員發現，虎鯨(killer whales)、白鯨(beluga whales)、獨角鯨(narwhals)、短肢領航鯨(short-finned pilot whales)、偽虎鯨(false killer whales)等五種有更年期的齒鯨，更年期讓祖母鯨魚能夠協助女兒照料下一代，但不會跟女兒爭搶交配對象。

研究人員指出，這些齒鯨的祖母鯨只照顧女兒的下一代，因為公鯨與自己的家族在一起，並且尋找其他家族的母鯨交配。

過了生殖年齡的母鯨，以各種方式照顧家庭成員。華盛頓州加拿大卑詩省(British Columbia)沿海地區，祖母級虎鯨會捕捉鲑魚並把魚分成對半，以便與家族成員分享，肩負著為家人覓食的任務。祖母鯨魚也有經驗知道何時、何地最能找到食物。

女性更年期不再是禁忌話題。包括女星茱芭莉摩爾(左)、前第一夫人蜜雪兒歐巴馬(中)...
女性更年期不再是禁忌話題。包括女星茱芭莉摩爾(左)、前第一夫人蜜雪兒歐巴馬(中)、脫口秀天后歐普拉(右)等知名女性紛紛現身說法，呼籲社會和醫學界關注女性更年期議題。(美聯社）

華盛頓州 加拿大

上一則

電商大賣睪酮藥 號稱專治男性更年期 無視FDA法規限制

下一則

華裔混血女星推薦「乳癌風險計算機」 早發現早治療

延伸閱讀

灰鯨被沖上南加海岸 來不及救援

灰鯨被沖上南加海岸 來不及救援
為何婦女有更年期？ 科學家從鯨魚研究找到可能原因

為何婦女有更年期？ 科學家從鯨魚研究找到可能原因
女性睡不好未就醫 心血管風險增

女性睡不好未就醫 心血管風險增
NBA／沙波尼斯本季23度「大三元」 國王橫掃湖人

NBA／沙波尼斯本季23度「大三元」 國王橫掃湖人

熱門新聞

絕大多數銀行對於提款機(ATM)每日提款金額訂有上限，要提款高額現金必須親自到銀行櫃檯辦理。(路透)

單次提款逾5千 恐被視為可疑 多數銀行不會馬上通報國稅局

2024-03-15 02:25
專家指出，雖然絕大多數銀行允許客戶單次提款超過5000元，雖然銀行並不會馬上通報主管機關，但大額提款有可能被銀行研判為可疑活動。示意圖。路透

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

2024-03-14 12:22
華裔女律師兼企業家妮可‧珊那菡(左)與前夫布林。(路透資料照)

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

2024-03-17 13:08
胡錫進(左)貼出與方芳的合照。(截自胡錫進微博)

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

2024-03-13 18:45
這款便宜學名藥獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准為抗老藥物的機率極低，因為食藥局並沒有把「老化」(aging)定義為「疾病」(disease)。（路透）

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

2024-03-15 09:25
前總統川普和拜登總統與將在2024年大選二度對決。（美聯社）

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

2024-03-18 10:46

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅
北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散