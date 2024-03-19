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研究：「哈瓦那症候群」患者腦部未傷

記者張聲肇／綜合報導
「哈瓦那症候群」起自古巴首都哈瓦那，最新研究顯示，該症對腦部沒有影響。圖為駐哈瓦那的美國大使館。(美聯社)
「哈瓦那症候群」起自古巴首都哈瓦那，最新研究顯示，該症對腦部沒有影響。圖為駐哈瓦那的美國大使館。(美聯社)

2016年起，許多美國駐外人員無端頭疼、失衡、失眠，起自古巴首都哈瓦那，被稱為「哈瓦那症候群」(Havana Syndrome)，國家衛生研究院(NIH)詳細檢測五年後，18日宣布罹患症狀的外交官等人，腦部無傷，也未退化。

不過，這份研究報告也沒解釋，美國駐外人員及眷屬為何無端頭痛或思考困難等；國務院用「非正常健康事故」一詞形容「受害者」的症狀，一度讓人以為，患者腦部可能受到傷害。

國衛院復健醫學部主任Leighton Chan說，這些駐外人員的症狀確實存在，讓他們很難受，症狀可能很嚴重，讓人失能，也很難治療。他領導的團隊在美國醫學會期刊上發表研究報告。

精密的電腦斷層掃描儀器測不出「受害人」與正常駐外人員的腦部容量、結構與白質(神經纖維)等有何異樣，表示腦部並未受傷，也未退化，認知能力測驗等，也看不出有何異樣。

研究人員說，雖然不能排除短暫受傷的可能，掃描儀器卻也偵測不出一般創傷或中風後會留下的長期跡象，這是好消息。

報告的共同作者弗潤曲( Louis French)是全國軍醫中心神經心理學家，治療過哈瓦那症候群的患者；他說，報告的結論，對患者應有「安心」作用，「讓我們能夠專心活在當下，讓大家回歸正常。」

約28%哈瓦那症候群患者經診斷，有術語稱為「持續性姿勢-感覺暈眩」(persistent postural-perceptual dizziness)的失衡問題，可能是內耳和嚴重壓力或緊張所引起，腦部網絡沒受傷但溝通不良時，會出現這情況。弗潤曲說，這是「適應不良」的反應，就像有些人為了緩解背痛，不斷蜷縮，背痛好了以後，變成「姿勢」問題。

參與這項研究的患者也有更容易疲倦、出現後創傷壓力症候群和變成憂鬱症。

哈瓦那症候群開始出現時，有人懷疑是「敵國」用「能量導向」技術慢性毒害美國外交官，美國情報單位去年否定此說。

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