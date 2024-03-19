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疫情停4年 喬州再處死罪犯

記者張聲肇／綜合報導
不斷有人呼籲廢止死刑，圖為要求終結死刑的抗議活動。(路透)
不斷有人呼籲廢止死刑，圖為要求終結死刑的抗議活動。(路透)

喬治亞州因新冠疫情停擺四年的死刑，預定20日恢復，第一個處死的對象將是1993年11月因殺死女友被判謀殺罪定讞的派伊(Willie James Pye)。現年59歲的派伊除了殺死女友雅卜若( Alicia Lynn Yarbrough)，其他罪行也確定。

喬治亞州上次處死罪犯是2020年元月，翌年4月，檢察長與檢察官達成協議，暫停執行死刑，也同意達成某些條件才恢復。

聯邦最高法院1976年重新宣告各州可以執行死刑，喬治亞州於1983年恢復執行，過去4年是死刑停擺最長的一段時間。該州2010到2020年，總共處死30人，其中2016年9人為高峰，2015年5人是次高峰。

喬州向來不缺注射致死藥戊巴比妥(pentobarbital)，監獄管理官員說，州內製藥廠可以提供。依法，他們不能透露這家藥廠的名字。

死刑雖於2020年暫停執行，但法律程序照走，也就是說，上訴程序走完仍無法翻案的死刑，到時候還是要執行。2021年初，司法當局邀集死刑犯的律師開會，商定恢復執行的條件，兩造於同年4月達成協議。

根據協議，新冠疫情特別寬延辦法失效、州監獄恢復會客、全民接種疫苗6個月過後，即可恢復死刑；此後一年或2022年8月1日起，哪個日期先到，協議即可生效。

根據協議，2022年5月17日就應處死普瑞斯內爾(Virgil Delano Presnell Jr.)，但他的律師提出抗告，理由是恢復執行死刑的三大條件沒有完全成熟。富爾頓郡高等法院在離執行期限不到24小時的時候，判決暫緩執行；州最高院也未立即針對州檢察長的上訴作出判決，因此「暫緩執行」令仍有效。

州政府2月29日獲准執行派伊的死刑，但他的律師前一天也提出抗告，理由是監獄會客和疫苗接種兩大條件尚未達成。

替死囚辯護的律師波特克(Nathan Potek)說，檢察長辦公室一面和死囚協商恢復死刑的辦法，同時也在謀取派伊死刑的執行令，卻「不讓我們或法院知道」，令人震驚也氣憤。

喬治亞州因新冠疫情停擺四年的死刑，預定20日恢復。圖為該州檢察長卡爾。(路透)
喬治亞州因新冠疫情停擺四年的死刑，預定20日恢復。圖為該州檢察長卡爾。(路透)

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