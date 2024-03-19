花大錢、服藥物、當白老鼠… 民眾對抗白髮無所不用其極

美國民眾為了對抗白髮而不惜一切，除了肯花錢，也願意服用藥物，甚至拿自己當實驗白老鼠。（Pexels）

華爾街 日報報導，美國民眾為了對抗白髮而不惜一切，不但肯花錢，也願意服用藥物，甚至拿自己當實驗白老鼠。有白髮困擾的民眾如今不是靠染髮遮掩問題，而是吃何首烏(Fo-Ti)等營養補充劑，甚至接受昂貴的基因治療注射。

住在德州奧斯汀(Austin)的30歲婦女艾米莉‧卡希爾(Emily Cahill)是少年白，20多歲就開始冒白髮，「我有25歲的靈魂，搭配著白頭髮，感覺很不好」。為了對抗白髮，她做過各式各樣嘗試，包括何首烏營養補充劑，每天找時間冥想以降低壓力，還買了紅外線抗白髮頭罩。

相較於資深女星潔米李寇特斯(Jamie Lee Curtis)大方展現一頭銀髮，民調機構YouGov去年10月針對9000美國成年人調查則顯示，三分之一受訪者表示，如果能夠防止或減少白髮的藥物通過核准，「可能」或「一定」願意服用。

某些民眾在社群網站分享吃黑芝麻、黑糖蜜(blackstrap molasses)或用液體葉綠素(liquid chlorophyll)、洋蔥汁減少白髮的成果，臉書與Reddit討論區的白髮大作戰發文，經常吸引數百則回應留言。

住在拉斯維加斯的50歲退役海軍娜塔莎‧強生(Natasha Johnson)說：「白髮讓人看起來較蒼老，接近死亡。很多女性留白髮很好，但我不是。」她說，何首烏營養補充劑效果不錯，連派駐阿富汗 期間都繼續服用，熱心推薦給友人但朋友卻都不相信。

報導指出，迄今並無科學證據顯示能防止白髮或讓白髮逆轉，民眾服用補充劑要小心潛在副作用，例如何首烏服用過量恐導致肝臟受損。

洛杉磯加大 健康中心(UCLA Health)皮膚科醫師弗拉德(Delila Foulad)說，白種人通常30歲中期開始長白髮，亞洲人或非洲裔通常到30歲後期或40歲中期開始長白髮。