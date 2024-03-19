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花少少錢 打造出紅毯女星風采

編譯周靜芝 / 綜合報導
靈魂樂歌手賈奈兒夢內的貓眼妝。(美聯社)
靈魂樂歌手賈奈兒夢內的貓眼妝。(美聯社)

紅毯上好萊塢女星的魅力，總是讓人驚艷，許多人也希望能效法她們美麗的妝容與造型。「早安美國」(Good Morning America)邀請了InStyle網站美妝編輯布朗(Kara Jillian Brown)提供專業建議，如何以少少的花費，打造紅地毯女星般美豔風采的竅門。

1.貓眼妝

想要類似藍調及靈魂樂歌手賈奈兒夢內(Janelle Monae)的貓眼妝，只要選擇正確的眼線筆，就能畫出貓眼妝清晰、流暢的線條，也可用眼線刷將眼影暈開，呈現更舒緩、柔和的效果。

推薦產品：巴黎萊雅(L'Oreal Paris)的零失手凝膠眼線筆(Infallible Grip Mechanical Gel Eyeliner Pencil)。

2.短方形美甲

把短方型指甲邊緣修成圓弧形，可讓整個人更柔和，也最適合指甲與手部線條。任何顏色都適合短方形美甲，像歌手席琳娜·戈梅茲(Selena Gomez)在影視演員工會(SAG)頒獎典禮上擦的Essie莓果粉色指甲油便十分亮眼。

推薦產品：Essie Gel Couture 2步驟長效指甲油(2-Step Longwear Nail Polish, V.I. Please)。

女星阿曼達·塞佛瑞的紫色眼影煙燻妝。(路透)
女星阿曼達·塞佛瑞的紫色眼影煙燻妝。(路透)

3.大膽玩撞色

女星阿曼達·塞佛瑞(Amanda Seyfried)的綠色眼睛變得更加嫵媚，都歸功於她的紫色眼影煙燻妝。這款紫色眼影採用了紅、紫色顏料，十分搶眼。在配色上，對比色往往能產生最大反差，所以當綠色眼睛環繞著紅色系眼影時，便顯得格外突出。

推薦產品：蘭蔻(Lancôme)絕對深邃五色眼影(Drama Hypnôse 5-Color Eyeshadow Palette with Long-wear Intense Pigment)。

4.60、70年代髮型

布朗表示，想做出像流行歌手麥莉(Miley Cyrus)的60、70年代髮型，為提高髮量與質感，造型時可在每部位頭髮噴上髮膠，另外還可輕輕撥開髮根，在那裡多噴一點，這樣既能完美定型，又不會有硬梆梆的死板質感。

推薦產品：Nexxus中等定型髮膠(Medium Hold Hairspray，10盎司裝)，效果可持續48小時。

流行歌手麥莉的6、70年代髮型。(路透)
流行歌手麥莉的6、70年代髮型。(路透)

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