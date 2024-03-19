我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺94歲亞裔婦兇手只判5年緩刑 華人社區不滿處分寬鬆

川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

抗老風潮新寵兒 便宜學名藥雷帕黴素 真能延長壽命？

記者顏伶如／綜合報導
雷帕黴素(Rapamycin)是器官移植病患用藥，由於動物實驗顯示有延年益壽效果，過去幾年成為抗老風潮新寵兒。(Research Products International官網)
雷帕黴素(Rapamycin)是器官移植病患用藥，由於動物實驗顯示有延年益壽效果，過去幾年成為抗老風潮新寵兒。(Research Products International官網)

華盛頓郵報15日報導，雷帕黴素(Rapamycin)是器官移植病患用藥，由於動物實驗顯示有延年益壽效果，過去幾年成為抗老風潮新寵兒。不過，雷帕黴素是否真能讓人類延長壽命，到目前為止尚未獲得證實，這款便宜學名藥獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准為抗老藥物的機率極低，因為食藥局並沒有把「老化」(aging)定義為「疾病」(disease)。

住在新澤西州柏根郡(Bergen County)的77歲退休會計師桑德勒(David Sandler)，對於步入八旬生涯的準備，除了保持運動習慣之外，前陣子還加上服用雷帕黴素。他說，剛開始聽到雷帕黴素有長壽助益並未採信，上網查看資料之後則產生興趣。

他說，如果還年輕，可能不會加入服用雷帕黴素的新興風潮，「不過，都到這歲數了，就拿自己當實驗」。

研究發現，雷帕黴素能夠改變細胞溝通系統，減緩增長速度，讓細胞避免廢物堆積，運作更有效率。

報導指出，越來越多醫師與企業以延長壽命訴求宣傳雷帕黴素，約有20多家醫療醫購開立雷帕黴素給患者做為抗老藥品，遠距醫療業者則為全國數以千計患者提供雷帕黴素。

紐約州小頸(Little Neck)醫師葛林(Alan Green)表示，2017年以來以雷帕黴素累計為1500名患者治療。葛林形容雷帕黴素是「醫療史上最重要的藥品」。

2009年實驗發現，年邁老鼠使用雷帕黴素之後，壽命延長效果達14%。2014年研究則指出，老年人使用類似雷帕黴素藥物時，身體免疫系統反應比接種流感疫苗之後更活躍。

然而，科學界對於雷帕黴素是否有延長壽命效果看法分歧，某些醫師提出警告說，沒人知道雷帕黴素的最佳服用劑量是多少，服用特定劑量的雷帕黴素可能導致生殖功能傷害、胰島素阻抗(Insulin resistance)，還可能讓身體變得容易感染發炎。

雷帕黴素獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准為抗老藥物的機率極低，因為食藥局並沒...
雷帕黴素獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准為抗老藥物的機率極低，因為食藥局並沒有把「老化」定義為「疾病」。(路透)

流感疫苗 新澤西州 紐約州

上一則

石棉致癌 環保署宣布全面禁用

下一則

德州警要抓無證客 最高院再擋

延伸閱讀

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
提前布局Fed降息？金價屢創新高令人費解 分析師：接下來將強過美股

提前布局Fed降息？金價屢創新高令人費解 分析師：接下來將強過美股
養生／油炸食物 對動脈危害大

養生／油炸食物 對動脈危害大
川普2.0美中關稅戰…2科技大咖衝擊最猛 Nvidia恐因中「1反制」慘了

川普2.0美中關稅戰…2科技大咖衝擊最猛 Nvidia恐因中「1反制」慘了

熱門新聞

絕大多數銀行對於提款機(ATM)每日提款金額訂有上限，要提款高額現金必須親自到銀行櫃檯辦理。(路透)

單次提款逾5千 恐被視為可疑 多數銀行不會馬上通報國稅局

2024-03-15 02:25
專家指出，雖然絕大多數銀行允許客戶單次提款超過5000元，雖然銀行並不會馬上通報主管機關，但大額提款有可能被銀行研判為可疑活動。示意圖。路透

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

2024-03-14 12:22
華裔女律師兼企業家妮可‧珊那菡(左)與前夫布林。(路透資料照)

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

2024-03-17 13:08
胡錫進(左)貼出與方芳的合照。(截自胡錫進微博)

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

2024-03-13 18:45
示意圖。(本報檔案照)

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

2024-03-11 12:07
這款便宜學名藥獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准為抗老藥物的機率極低，因為食藥局並沒有把「老化」(aging)定義為「疾病」(disease)。（路透）

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

2024-03-15 09:25

超人氣

更多 >
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房
「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了

「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了
車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人