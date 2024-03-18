驗證年齡不全 德州封閉成人網站Pornhub

Pornhub入口網頁的年齡驗證機制。德州檢察長帕克斯頓認定，成人網站Pornhub因未落實年齡驗證機制，已勒令該網站不得開放給德州用戶使用。(Pornhub)

德州 檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)認定，成人網站Pornhub因未落實年齡驗證機制，以保護未成年者，14日正式勒令該網站不得開放給德州用戶使用。

目前德州的網路用戶如想存取Pornhub.com，都會看到由經營者Aylo Global Entertainment公布的一則長篇聲明，向用戶說明網站已被封鎖，聲明當中寫道，「如你們所知道，你們在德州選出的官員要求我們驗證您的年齡，才能讓您使用我們的網站。這不僅侵犯了成年人存取受保護言論的權利，也未臻審慎考量。」

第五巡迴上訴法院(5th Circuit Court of Appeals)在3月8日做出判決，確定德州可以執行要求色情網站設置年齡驗證系統的新法律。該法前稱House Bill 1811，是在2023年會期通過並預計同年9月1日開始施行。

但在施行前一天，聯邦地區法官支持Pornhub，發出初步禁制令，暫時阻止執行該法律。德州不服提出上訴；去年11月，聯邦第五巡迴上訴法院推翻下級法院裁決，允許該法生效。

Pornhub採取基本的年齡驗證系統，只要求用戶驗證出生日期。

檢察長辦公室2月提出反訴訟，指控這些方法根本不夠保護未成年。反訴書指出，「被告在網站使用的年齡驗證方法無法驗證什麼東西，完全未能符合法律要求。」

德州州法規定，網站牽涉年齡驗證違規，每天將面臨高達2萬元的罰款，此外，如果任何未成年人碰巧在網站上看到色情內容，還可能面臨25萬元的罰款。帕克斯頓提出的反訴，要求從2023年9月19日開始起算的每一天對Aylo進行罰款。

目前已有17個州通過或提出要求色情網站驗證觀眾年齡的法律，包括路易斯安納等州則使用第三方提供的年齡驗證服務，也是Aylo目前正在使用的方式。德州則要求成人網站需使用自己的方法或如同路易斯安納州 採用的第三方服務來收集年齡驗證資料，例如政府發行的身分證，但德州並未提供此類服務。