驗證年齡不全 德州封閉成人網站Pornhub
德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)認定，成人網站Pornhub因未落實年齡驗證機制，以保護未成年者，14日正式勒令該網站不得開放給德州用戶使用。
目前德州的網路用戶如想存取Pornhub.com，都會看到由經營者Aylo Global Entertainment公布的一則長篇聲明，向用戶說明網站已被封鎖，聲明當中寫道，「如你們所知道，你們在德州選出的官員要求我們驗證您的年齡，才能讓您使用我們的網站。這不僅侵犯了成年人存取受保護言論的權利，也未臻審慎考量。」
第五巡迴上訴法院(5th Circuit Court of Appeals)在3月8日做出判決，確定德州可以執行要求色情網站設置年齡驗證系統的新法律。該法前稱House Bill 1811，是在2023年會期通過並預計同年9月1日開始施行。
但在施行前一天，聯邦地區法官支持Pornhub，發出初步禁制令，暫時阻止執行該法律。德州不服提出上訴；去年11月，聯邦第五巡迴上訴法院推翻下級法院裁決，允許該法生效。
Pornhub採取基本的年齡驗證系統，只要求用戶驗證出生日期。
檢察長辦公室2月提出反訴訟，指控這些方法根本不夠保護未成年。反訴書指出，「被告在網站使用的年齡驗證方法無法驗證什麼東西，完全未能符合法律要求。」
德州州法規定，網站牽涉年齡驗證違規，每天將面臨高達2萬元的罰款，此外，如果任何未成年人碰巧在網站上看到色情內容，還可能面臨25萬元的罰款。帕克斯頓提出的反訴，要求從2023年9月19日開始起算的每一天對Aylo進行罰款。
目前已有17個州通過或提出要求色情網站驗證觀眾年齡的法律，包括路易斯安納等州則使用第三方提供的年齡驗證服務，也是Aylo目前正在使用的方式。德州則要求成人網站需使用自己的方法或如同路易斯安納州採用的第三方服務來收集年齡驗證資料，例如政府發行的身分證，但德州並未提供此類服務。
上一則
佛州突發槍擊案致1死2傷 嫌疑人在逃
下一則
FB留言