明市議會決議提高司機工資 Lyft、Uber喊撤

明尼亞波利斯市議會14日通過決議，提高網約車司機工資到相當於每小時15.27元，兩家網約車公司來福車(Lyft)及優步(Uber)隨即表示，退出該市營運。(美聯社)

明尼亞波利斯(Minneapolis)市議會14日通過決議案，提高網約車司機工資，達到相當於每小時15.27元，兩家網約車公司來福車(Lyft)及優步(Uber)隨即表示，將會停止在該市營運。

來福車聲明，該公司支持司機的最低收入 標準，但不接受市議會通過的標準，因為存在嚴重缺陷。來福車認為提高司機工資，只會讓乘客難以負擔，也讓公司營運無法持續，因此當規定於5月1日生效時，就會停止在明尼亞波利斯的營運。

優步也發布類似聲明，稱5月1日也將停止在明尼亞波利斯服務。

目前兩家公司都說會推動在全州範圍內的立法，藉以對抗明尼亞波利斯的法規，明州 眾議會的共和黨人14日提出一項法案，主要是監管網約叫車服務。

市長佛雷(Jacob Frey)曾承諾否決該議案，但市議會上星期仍以9比4的投票 結果通過議案，規定叫車公司每程向司機支付每英里至少1.40元或每分鐘0.51元，又或每趟車支付5元，以較高者為準，這還不包括小費在內。

有反對這個議案的人認為，每個乘客支付的費用都會飆升，對低收入者及依賴乘車服務的殘疾人尤其不利。 但支持者則說，叫車服務的司機等同廉價勞工，他們通常是有色人種及移民，等於變相遭到剝削。

提出該議案的市議員奧斯曼(Jamal Osman)說，司機都是有家庭的人，他們與所有其他工人一樣應該得到有尊嚴的最低工資，今天的投票表明，明尼阿波利斯市議會不會允許任何社區遭剝削以獲取廉價勞動力。