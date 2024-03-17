聯航又出包 落地驚見機腹少1塊面板

俄勒岡州梅福德機場的聯合航空地勤人員，正準備為一架波音737-800型客機安裝新的機腹面板。(美聯社)

聯合航空(United Airlines)一架班機15日從舊金山 飛抵俄勒岡州 梅福德國 際機場(Rogue Valley International Medford Airport)後，地勤人員發現這架波音舊型737-800客機腹一塊面板不見蹤影，所幸飛行期間未發生緊急狀況，也無人通報受傷，聯邦航空管理局(FAA)將啟動調查。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，聯合航空UA433班機15日上午10時20分從舊金山起飛，午前不久抵達俄勒岡州南部的梅福德國際機場。

梅福德機場主任安柏‧賈德(Amber Judd)表示，飛機安全降落，但地勤人員檢查機身外觀時，發現一塊面板不見了，所幸截至15日晚未接獲關於這起事件的傷亡通報。

賈德表示，聯合航空地勤人員和機師在為下一趟飛行做例行檢查時，發現一片機身外部面板遺失；機場因此一度暫停營運，檢查跑道及周遭場域是否有機身外部面板殘骸，但並未發現。

聯合航空發言人表示，UA433航班載有139名乘客和六名機組員，飛行期間未偵測到損害而未宣告緊急狀況；遺失的面板位於機腹、機翼與機身連接處附近，緊鄰起落架。

FAA指出，這架飛機於1998年4月首航，同年12月交付大陸航空(Continental Airlines)；聯合航空2011年11月30日合併大陸航空後，接手這架波音737-800系列客機，該型機為737-MAX系列客機的前一代。

對於此次事件，波音公司表示，將由負責營運和維護該客機的聯合航空回應。

此次意外讓波音近期連串事件再添一筆，阿拉斯加航空(Alaska Airlines)編號1282班機今年1月5日發生內嵌式艙門噴飛事件；當天原定從俄勒岡州波特蘭飛往加州安大略市的737 MAX 9型客機起飛後不久，一片內嵌式艙門被吹走，左側機體出現大洞，班機緊急掉頭返回波特蘭機場，幸無人受重傷。

3月6日，阿拉斯加航空一架飛往鳳凰城(Phoenix)的波音737-800客機座艙內偵測到煙霧，班機被迫回到波特蘭檢查；機上七名乘員要求醫療評估，但無人被送醫治療。