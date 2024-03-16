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「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

編譯周辰陽／即時報導
波音公司的吹哨人皮爾森日前接受媒體訪問時指出，一年前原本要搭乘阿拉斯加航空的美國國內航班，但因為拒絕乘坐波音737 Max型飛機，最終在起飛之前下機。資料照片。（美聯社）
波音公司的吹哨人皮爾森日前接受媒體訪問時指出，一年前原本要搭乘阿拉斯加航空的美國國內航班，但因為拒絕乘坐波音737 Max型飛機，最終在起飛之前下機。資料照片。（美聯社）

美國波音公司的一位吹哨人日前接受媒體訪問時指出，他在一年前原本要搭乘阿拉斯加航空的美國國內航班，但因為拒絕乘坐波音737 Max型飛機，最終在起飛之前下機。

商業內幕15日報導，這起事件發生在阿拉斯加航空一架波音737 Max 9飛機1月發生門板空中飛脫事件之前的2023年3月。波音前資深經理皮爾森（Ed Pierson）告訴CNN，他原定搭乘阿拉斯加航空的班機，從西岸的西雅圖飛往東岸的新澤西，還確定選了並非使用波音737 Max執飛的航班。

皮爾森回憶，「我到了機場，再次檢查不是Max型飛機。我通過安檢，喝了咖啡，走上飛機。我心想，這飛機還挺新的。然後，我坐下來，（椅背置物袋裡的）緊急逃生說明書上面寫著這是架Max」，接著就起身走離座位。空服員當時正在關閉前門，「我說，『我不應該搭Max飛機』。她就像說，『你對Max了解多少？』」。

根據商業內幕報導，皮爾森於2008年至2018年間在波音公司工作，自述在華盛頓州倫頓市（Renton, WA）的波音737工廠任職期間，目睹了職員過勞、零件短缺跟品質問題，並指稱這些問題讓該廠製造的飛機不安全。儘管皮爾森向波音公司領導階層建議關閉倫頓市工廠的生產作業，但是遭到了無視。

皮爾森曾告訴洛杉磯時報，出於安全考慮，他「絕對不會」搭乘737 Max型飛機旅行。在這起事件中，皮爾森就告訴那位空服員，「我現在沒辦法詳細說明，但我不打算搭乘Max，我想下飛機」。

阿拉斯加航空的地勤人員幫皮爾森重新預訂了當晚用另一型飛機執飛的紅眼航班，導致他必須在機場消磨一天的時間。但皮爾森表示，為了避免搭上Max，這麼做是值得的。

商業內幕表示，阿拉斯加航空沒有立即回應皮爾森顯然最後一刻換飛機的置評請求；波音公司也沒有立即回應關於皮爾森說法的置評請求。

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