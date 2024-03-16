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007男星布洛斯南擅闖黃石公園禁區 罰款1500元

編譯莊瑞萌／綜合15日電
影星布洛斯南14日向法院坦承去年11月曾擅闖黃石公園禁區，遭法院裁罰1500元定讞。(路透)
影星布洛斯南14日向法院坦承去年11月曾擅闖黃石公園禁區，遭法院裁罰1500元定讞。(路透)

曾飾演「007」的影星布洛斯南(Pierce Brosnan)14日向法院坦承去年11月曾擅闖黃石公園禁區，遭法院裁罰1500元定讞。

美聯社報導，布洛斯南在去年11月前往黃石國家公園旅遊，期間曾擅離參觀步道進入地熱區，之後因在社群媒體上發布照片而被發現，被法院罰款500元，並命令他在4月1日之前，必須捐款1000元給贊助該公園的非營利組織「Yellowstone Forever」。檢察官曾建議罰款5000元並處以兩年緩刑。另外，地方法院法官漢布里克(Stephanie Hambrick)則駁回第二項違反封閉和使用限制的輕微違規。

公園管理處開出的罰單指出，70歲的布洛斯南於去年11月1日在黃石國家公園北部的猛獁台地(Mammoth Terraces)一處禁區健行，當地靠近懷俄明和蒙大拿州界。懷俄明州聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office for Wyoming)表示，布洛斯南這趟是私人參觀行程並非為了拍攝電影而進入公園。法庭文件指出，他事後在Instagram貼出自己站在熱泉地貌上的照片。

猛獁台地風景如畫，富含礦物質的溫泉從山坡上冒出，也是該公園數百個溫泉地貌之一，從間歇泉到咕嚕作響的泥漿池都有，而且水溫接近或達到沸點。在如此地區越界可能會產生危險，每年數百萬參觀黃石國家公園的遊客中，有些人因無視警告擅離參觀路線而遭到嚴重燙傷。若被抓到違規也可能為自己帶來法律後果，常有人因擅闖而被判入獄、巨額罰款並被禁止再踏入公園。

懷俄明州 黃石公園 社群媒體

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