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華裔混血女星曝罹乳癌切除雙乳 籲粉絲做風險評估

編譯周芳苑／綜合13日電
奧利薇亞‧穆恩在個人Instagram上公開自己接受乳房切除手術後的照片，並敦促粉絲進行風險評估，及早發現、及早治療。(Olivia Munn Instagram)
奧利薇亞‧穆恩在個人Instagram上公開自己接受乳房切除手術後的照片，並敦促粉絲進行風險評估，及早發現、及早治療。(Olivia Munn Instagram)

好萊塢華裔混血女星奧利薇亞‧穆恩(Olivia Munn)首度公開自己罹患乳癌，並在十個月前接受雙側乳房切除。她在社群媒體貼文向醫護表達感謝，並敦促粉絲進行風險評估，以期及早發現、及早治療。

43歲的穆恩13日在Instagram上發布她在醫院接受治療的照片和影片，表示：「我很幸運，我們發現時還有足夠時間，讓我有治療的選擇，希望所有可能不得不面對這一問題的女性也能和我一樣有選擇的機會。」

奧利薇亞‧穆恩在個人Instagram上公布自己接受乳房檢查的照片。(Olivi...
奧利薇亞‧穆恩在個人Instagram上公布自己接受乳房檢查的照片。(Olivia Munn Instagram)

穆恩貼文稱，她去年2月進行基因測試，檢查90種不同的癌症基因，結果都呈陰性，即便如此，她的醫生還是決定計算她的「乳癌風險評估分數」(Breast Cancer Risk Assessment Score)，結果救了她一命。

穆恩的評估分數頗高，於是進行影像檢查、而後進行活檢，結果發現兩個乳房都患有「侵襲性癌症」(aggressive form of cancer)，活檢後30天便接受雙乳切除手術，過去10個月內共進行四次手術。她說，先前之所以保密是因為公開分享前需要喘口氣，並完成整個過程最困難的部分。

穆恩感謝家人和朋友，特別是她的伴侶喜劇演員穆蘭尼(John Mulaney)。每次手術前、術後醒來時他總是在場，總是拿著他們的兒子Malcolm的照片，讓她睜開眼睛就可看見。

穆恩大學主修新聞，曾任記者，後來轉換跑道投身好萊塢，參演過的電影包括「舞棍俱樂部」(Magic Mike)、「終極戰士：掠奪者」(The Predator)、「聖誕搞轟趴」(Office Christmas Party)和「X戰警：天啟」(X-Men: Apocalypse)。

好萊塢華裔混血女星奧利薇亞‧穆恩接受乳癌治療後，出席今年的奧斯卡頒獎典禮，明豔依...
好萊塢華裔混血女星奧利薇亞‧穆恩接受乳癌治療後，出席今年的奧斯卡頒獎典禮，明豔依舊。(路透)

癌症 好萊塢 社群媒體

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