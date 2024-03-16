12州、1800萬人 今年可以免費上網報稅

國稅局全新的直接報稅(Direct File)網頁即日起正式開始試用，12州大約1800萬納稅人將有資格使用。(美聯社)

國稅局 (IRS)全新的直接報稅 方案(Direct File) 即日起正式開始試用，對12州部份納稅人開放，開放對象可透過該系統免費上網提交納稅申報表；這個報稅系統為納稅人提供TurboTax等付費報稅服務以外的選擇。

國稅局直接報稅計畫一直廣受納稅人和國會民主黨 人喜愛；共和黨則擔心，稅務機構可能因為這一套系統而對美國財務擁有過多控制權。

直接報稅系統與其他報稅軟體一樣，可讓納稅人直接填寫收入和扣除額，再根據填入的資料推算欠稅金額。

國稅局長沃菲爾(Danny Werfel)稱，該局幾個星期來已與政府某些員工進行測試，獲得不錯迴響。直接申報系統旨在幫助人們盡可能輕鬆、快速履行納稅義務；最初是在納稅人協助下開發這套系統 ，接下來將繼續與納稅人討論實際操作經驗，進一步了解納稅人對未來數位服務的需求。

第一階段開放的12州包括亞利桑納、加州、佛羅里達、麻州、內華達、新罕布夏、紐約、南達科他、田納西、德州、華盛頓和懷俄明等州。

現階段版本系統可供擁有正常工資、社安金收入和利息收入不超過1500元並採用標準扣除的納稅人使用。逐項列出扣除額或者申請所得稅抵免、兒童稅收抵免的納稅人目前尚不能使用。

國稅局估計，12州共有大約1800萬人符合使用資格。

國會議員對國稅局報稅方案仍存在爭議。

密蘇里州共和黨眾議員兼眾院歲計委員會(House Ways and Means Committee)主席史密斯(Jason Smith)說，這項計畫只是擴大國稅局權力的一種方式，從來沒有人要求他們這樣做，美國人已有多種免費納稅申報選擇；這套系統一旦開放所有納稅人使用，相關成本議題有待解決。

史密斯認為，直接報稅畫恐遭法律挑戰。