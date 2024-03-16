應付查稅 專家：資料最好保存6年

報稅季節來臨，不少民眾納悶稅務資料要保存多久，才能因應萬一日後面臨國稅局(IRS)查稅。(美聯社)

報稅 季節來臨，不少民眾納悶稅務資料要保存多久，才能因應萬一日後面臨國稅局 (IRS)查稅。專家指出，保存報稅紀錄通常有「三年法則」(three-year law)，但如果國稅局認為納稅人逃漏稅金額超過應繳稅款25%以上，查稅範圍則可追溯六年。

理財網站GOBankingRates報導，基金管理機構先鋒集團(Vanguard)資深財富顧問蘿倫‧韋巴爾(Lauren Wybar)指出，納稅人對於報稅紀錄與相關稅務文件，面對國稅局可能查稅的保存期限通常有「三年法則」。

不過，韋巴爾說，「三年法則」讓某些納稅人誤以為國稅局過了三年之後就不會查稅，其實國稅局如果認為納稅人逃漏稅金額超過應繳稅款25%以上，或者國稅局推斷納稅人涉嫌詐騙，查稅範圍則可回溯六年期間，因此更精準說法應該是至少保存三年。

她表示，通常先鋒集團建議客戶報稅資料保存六年，包括稅表 、與報稅有關的醫療單據以及任何稅務相關開銷帳單。

報稅紀錄是否需要永久保存？韋巴爾說，聯邦法律並未要求納稅人必須永久保存報稅資料，但民眾可能基於其他因素考量而長期保留紀錄。保留項目包括：個人所得稅稅表、繳稅支票、會計師查帳紀錄、退休帳戶與退休俸紀錄、投資交易明細、法律資料。