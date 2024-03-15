西點軍校修改立校宗旨 校訓「責任、榮譽、國家」被移除挨轟

西點軍校自1898年以來沿用迄今的校訓「責任、榮譽、國家」，最近被校方從立校宗旨中刪除，引發眾怒。(美聯社)

創立222年的西點美國軍事學院(US Military Academy at West Point)自1898年以來維繫迄今的校訓「責任、榮譽、國家」(duty, honor, country)，最近被校方從立校宗旨(mission statement)中刪除，引來各方抱怨，還有人指責改變措詞很「不道德」。

西點軍校 新版立校宗旨宣稱，該校使命是「建立、教育、訓練和激勵軍校學員，使其成為致力陸軍價值觀的品格領袖，準備終生為陸軍和國家服務。」

據稱，西點軍校定期更新其立校宗旨，只是很少宣揚。這回校方重新編寫以前不太受人注目的學校宗旨時，將這段校訓(motto)刪除，不料引發眾怒。

西點軍校發言人凱利(Terence Kelley)上校14日為此表示，「過去百年來我們曾九度更新校訓，現在我們將陸軍價值觀納入其中。」他並表示，這些價值觀也在其他文件中闡述，它們包括忠誠、責任、尊重、無私服務、榮譽、正直和個人勇氣。

得知西點軍校立校宗旨中的校訓遭刪除，保守派電台主持人庫納(Jeff Kuhner)在社群媒體 X平台發文抱怨：「西點軍校也在搞『覺醒』；我們正眼看著我們的國家逐漸消亡。」福斯電視網「福斯與朋友周末」節目聯合主持人坎波斯-達菲(Rachel Campos-Duffy)則寫道，西點軍校已成「全面全球主義者」，它「故意不招募美國愛國青年，好為非法傭兵騰出空位。」

與此同時，西點軍校校長吉蘭德(Steve Gilland)中將聲明表示，「『責任、榮譽、國家』是美國軍事學院文化的基礎，也將永遠是我們的座右銘。」「這三個神聖的詞彙，定義了西點軍校這所機構及其畢業生，也是學員經驗的標誌，將與我們偉大歷史上所有灰衣官校生(Long Gray Line)緊緊相繫。」該座右銘仍將保留在校徽上。