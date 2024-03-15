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華男血流滿面 電車乘客未伸援手 不會英語 回家向妻求助報警

記者顏伶如／綜合報導
73歲華裔男子梁新民，在波特蘭市維拉麥特河遭一名白人男子持棍棒重毆頭部，左眼受傷嚴重。(截自KOIN電視台畫面)
73歲華裔男子梁新民，在波特蘭市維拉麥特河遭一名白人男子持棍棒重毆頭部，左眼受傷嚴重。(截自KOIN電視台畫面)

來自中國的73歲華裔男子梁新民(Xinmin Liang，音譯)習慣早晨到俄勒岡州波特蘭市維拉麥特河(Willamette River)邊釣魚，12日卻莫名遭一名白人男子持棍棒重毆頭部，左眼嚴重受傷。由於梁新民不會說英語，遇襲後不敢打911報警而是打電話向妻子求助，相約在圖書館會合，讓妻子接他回家再請公寓管理員幫忙報警。

家屬表示，梁新民自行搭乘電車前往圖書館途中，其他乘客盯著鮮血直流的他，卻無人幫忙。家屬呼籲亞裔社區民眾提高警覺，四下無人時要特別小心，「波特蘭已經不再安全」。

波特蘭警察局以攻擊犯罪而非仇恨犯罪展開調查，但警方表示，隨著調查發展，可能有所調整。

梁新民的女兒梁潔(Jie Liang，音譯)接受地方電視台KOIN訪問時說，她父親12日早晨在河邊東岸廣場(Eastbank Esplanade)的固定地點釣魚，一名白人男子未發一語就拿棍棒痛打，打到棍棒斷掉才離開。家屬將梁新民送醫之後，醫師診斷發現除了左眼遭到嚴重傷害，左手骨折，還有腦震盪；手部骨折將於下周開刀。

梁潔表示，她父親遭到毆打時用手擋住頭部，導致手部骨折，急診醫生說如果當時沒有用手護頭，恐怕性命不保。她說，事發之後第一眼看到滿臉鮮血的父親，眼睛腫得像高爾夫球般，傷勢非常可怕。

她說，她父親不會說英語，遇襲後不敢打911報警而是打電話向她母親求助，兩人相約在圖書館會合，由母親將他接回位於市中心區的公寓，請管理員幫忙打電話報警。她說，她父親搭乘電車前往圖書館途中，其他乘客盯著他猛瞧，卻無人幫忙。

兇嫌遺留一頂有著「維拉麥特周報」(Willamette Week)字樣藍色毛線帽在現場，梁新民已交給警方做為物證。

圖書館 釣魚 亞裔

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