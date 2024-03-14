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盟邦敵不過選票？傳拜登將對日本製鐵收購美國鋼鐵表達「嚴重關切」

編譯周辰陽／即時報導
總統拜登。（路透）
總統拜登。（路透）

金融時報14日報導，美國總統拜登計畫對日本製鐵（Nippon Steel）提議收購美國鋼鐵（US Steel）一案表達嚴重關切，此舉可能威脅協議的進展，同時激怒華府最密切盟友之一的日本。

根據6位知情人士說法，在日本首相岸田文雄於 4月18日抵達華府進行國是訪問之前，拜登將就日本製鐵提議以149億美元收購美國鋼鐵發表聲明。知情人士指出，美方官員跟律師已經起草了聲明，白宮則私下把拜登的決定通知了日本政府。

報導指出，外界將把拜登表達關切解讀為反對收購，也代表白宮就如何應對此一收購案辯論了幾個月的結果；日本製鐵2023年12月提出收購後，就在華府引發了跨黨派的強烈抵制聲浪，反對把美國鋼鐵此一美國製造象徵賣給外國公司。總部就在賓州匹茲堡的美國鋼鐵工人聯合會（USW）也表達反對。

雖然拜登在支持聯盟上投入大量資源，對日聯盟尤其如此，但2024年適逢總統大選，目前已確定拜登將再戰川普，美國鋼鐵總部所在的賓州又是重要搖擺州，該州的工會選票成了兵家必爭之地。川普已猛轟收購案「可怕」，導致拜登被逼得要在強大的工會跟選民，以及美國重要盟邦之間選邊站。

根據報導，白宮要求美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）把問題解決掉。但因為易曼紐曾公開歡迎此事，並讚揚為「歷史性」協議，也就導致他處於艱難的境地。

一位人士表示，對於一個談論盟邦、特別是美日同盟重要性的政府來說，就在岸田準備赴美國是訪問之際，「發出關於日本對美國公司所有權的不信任信號」，此事「令人尷尬」。該人士表示，「總統知道這一切，但不幸的是，看起來，選舉年政治將會勝出」。

知情人士指出，當拜登發布關切的聲明時，不會直公開說應該封殺交易，而是呼應白宮國家經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）在2023年12月的說法。布蘭納德當時表示，總統認為該交易值得「嚴肅審查」。但兩位知情人士指出，考慮到日本製鐵日前向美國外國投資委員會（CFIUS）遞交了計畫，拜登的新聲明將被視為重要的干預措施。

拜登 日本 白宮

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