波音吹哨人作證前開槍自戕亡 動機不明

揭發波音公司嚴重品管疏失的前品管經理伯納特。(取自X平台)

在波音(Boeing)服務32年的品管經理伯納特(John Barnett)2019年向媒體吹哨，揭露波音嚴重品管疏失，枉顧消費者權益，而成為一名「吹哨人」後，原定16日繼續出庭作證，不料卻在9日被發現在南卡羅來納州 死於停車場的車內，警方初步研判是開槍自戕身亡。

紐約時報 報導，9日早上伯納特律師特克維茨(Robert Turkewitz)看不到、也連絡不到62歲的伯納特，驚覺有異，致電給伯納特住宿的飯店，不料竟發現伯納特死於飯店停車場的一輛小卡車內。

南卡州查爾斯頓郡(Charleston County)法醫辦公室證實並研判死因是「開槍自殺造成」，警方也發表聲明表示：「調查人員正在積極調查此案，並等待正式驗屍報告，以便有助於釐清伯納特的死因。」

揭發波音公司嚴重品管疏失的前品管經理伯納特，9日被發現陳屍南卡羅來納州一處停車場的車中，初步判定是飲彈自殺。圖為一位居民12日經過位於佛羅里達州的波音分銷總部。(歐新社)

根據報導，伯納特在2019年接受BBC訪問時指控，波音為了趕工犧牲安全品管，指稱787飛機安裝的緊急氧氣面罩系統測試，顯示故障率為25％，但管理人員並未針對這項品管瑕疵，採取任何行動或改善措施。

伯納特還提到，有波音員工在壓力下被迫將不合格零件安裝在客機，或是未按照正常流程追蹤使用零件，導致從垃圾桶撿回零件重新安裝或是瑕疵零件莫名失蹤等情況。

伯納特在波音服務32年，直到2017年因健康原因退休 ，2019年起和數名前波音員工開始向媒體揭露品管瑕疵後，和波音展開漫長的法律戰。

不過波音公司對於上述指控全盤否認，並指控伯納特成為「吹哨者」，並對他進行人格詆毀，企圖阻礙職場發展。

儘管波音否認伯納特指控，2017年美國聯邦航空總署(FAA)報告卻證實伯納特的憂心，因為調查結果表明至少有53處「不合格零件」丟失，因此波音被責令採取補救措施。

在伯納特的自殺身亡後，律師特克維茨認為是「一場悲劇」，波音公司也發表聲明表達哀悼：「我們對於伯納特先生去世深感悲痛，我們與其親友們同在。」

波音客機品管近來備受質疑，尤其今年一月間，阿拉斯加航空波音737Max客機的機艙門起飛後掉落，國家運輸安全委員會(NTSB)調查發現，該機艙門短少4個螺栓，另外還發生貨機引擎故障、客機起飛前鼻輪脫落等意外。