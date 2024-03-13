杯蓋竟脫落… 被Dunkin'咖啡燙傷 新州客人提告

連鎖咖啡品牌Dunkin'遭新州一名顧客控告，聲稱被咖啡灑到身上，導致嚴重燙傷。(路透)

新澤西州 莫里斯郡(Morris County)一位居民要提告連鎖咖啡 品牌Dunkin'，聲稱一杯過熱的咖啡蓋子脫落後灑到他身上，導致他嚴重燙傷。

根據訴訟文件，這位名叫菲利普．斯格羅伊(Phillip Sgroi)的男子聲稱，他在2022年2月11日於麥迪遜(Madison)主街(Main Street)上的一家Dunkin'購買了一杯咖啡，然後蓋子脫落時，杯中「過熱的內容物」灑到了他的軀幹和四肢上。

根據在1月29日向新州 高等法院提起的訴訟指出，「蓋子並沒有完全固定在泡沫塑膠杯上，且產品本身也是在危險的溫度下呈給顧客。」根據訴訟，該商店「銷售溫度高到超出合理和慣常標準的咖啡」。

這是連鎖咖啡品牌Dunkin'在新州所面臨的一系列訴訟中的最新一起訴訟；Dunkin'發言人表示，公司不會針對未決訴訟發表評論。

斯格羅伊聲稱，他傷勢嚴重到必須住院治療，且需要自行負擔費用，並對因咖啡灑出事故相關帳單擁有留置權。

法院紀錄顯示，過去幾年內，在新州博根郡(Bergen County)、伯靈頓郡(Burlington County)、肯登郡(Camden County)、哈德遜郡(Hudson County)、莫里斯郡和百賽克郡(Passaic County)等地區都有因熱咖啡灑出來而對Dunkin'提告的類似案件。

2024年1月，佛羅里達州男子凱魯亞克(Paul Kerouac)聲稱，在冬季公園(Winter Park)一家Dunkin'店內使用廁所時，馬桶突然爆炸，導致他全身沾滿糞便和尿液並受傷，因此對連鎖店提告，尋求至少10萬元的賠償。