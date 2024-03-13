-27℉超低溫… 看NFL酋長隊球賽凍傷 密州12人截肢

美式足球堪薩斯城酋長隊1月13日在「箭頭體育場」比賽時，有球迷遭凍傷而必須接受截肢手術。圖為當天現場溫度計顯示，氣溫降至零度以下。(美聯社)

密蘇里州一家醫院表示，美式足球 (NFL)堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)多名球迷1月間在創紀錄低溫 下，於比賽場地「箭頭體育場」(Arrowhead Stadium)觀看季後賽 凍傷，將被迫接受截肢手術。

研究醫療中心(Research Medical Center)透過聲明表示，該中心治療數十名在1月寒流期間凍傷的患者，其中有12人不得不接受截肢手術，包括曾在1月13日觀看堪薩斯城酋長隊比賽的民眾，但該中心未明確指出觀賽凍傷而接受手術的人數。

凍傷接受手術的患者截肢部位多半是手指和腳趾；隨著傷勢發展，預計未來二至四周將進行更多手術。

堪薩斯大學(University of Kansas)醫院也在賽後治療凍傷患者，但未通報截肢例。

海豚隊與酋長隊外卡季後賽(Dolphins-Chiefs wild-card playoff game)在華氏零下4度低溫下進行，相當於攝氏零下20度，陣風低溫更下探華氏零下27度，創下箭頭體育場賽事最低溫紀錄；前一低溫紀錄是1983年迎戰丹佛隊(Denver)、2016年迎戰田納西州隊(Tennessee)，都是華氏零下1度。

這場導致球迷凍傷的外卡比賽舉辦當天，水牛城比爾隊(Buffalo Bills)原本也要迎戰匹茲堡鋼人隊(Pittsburgh Steelers)，但因紐約暴風雪造成2呎積雪，比賽順延一天。

國家氣象局當時警告會有危險寒冷風寒，但由於箭頭體育場未見積雪影響場地，使得堪薩斯城比賽如期進行。

格羅斯曼燒傷研究中心(Grossman Burn Center at Research)醫學主任加西亞(Megan Garcia)聲明，暴露在外的皮膚可能會在30分鐘內凍傷，如果有寒風，將更快造成凍傷。

美式足球史上最冷的比賽為1967年超級盃比賽，當時為華氏零下13度，包裝工隊(Packers)在蘭博球場(Lambeau Field)擊敗牛仔隊(Cowboys)，當天寒風一度下探華氏48度，相當於攝氏零下44度，該場比賽後來被稱為「冰碗盃」(Ice Bowl)。