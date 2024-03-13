我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回收容器類擴大 加州1251回收中心上網查得到

重演拜川對決 川普確定贏得黨內提名 拜登發聲要選民做選擇

-27℉超低溫… 看NFL酋長隊球賽凍傷 密州12人截肢

編譯周芳苑／綜合報導
美式足球堪薩斯城酋長隊1月13日在「箭頭體育場」比賽時，有球迷遭凍傷而必須接受截肢手術。圖為當天現場溫度計顯示，氣溫降至零度以下。(美聯社)
美式足球堪薩斯城酋長隊1月13日在「箭頭體育場」比賽時，有球迷遭凍傷而必須接受截肢手術。圖為當天現場溫度計顯示，氣溫降至零度以下。(美聯社)

密蘇里州一家醫院表示，美式足球(NFL)堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)多名球迷1月間在創紀錄低溫下，於比賽場地「箭頭體育場」(Arrowhead Stadium)觀看季後賽凍傷，將被迫接受截肢手術。

研究醫療中心(Research Medical Center)透過聲明表示，該中心治療數十名在1月寒流期間凍傷的患者，其中有12人不得不接受截肢手術，包括曾在1月13日觀看堪薩斯城酋長隊比賽的民眾，但該中心未明確指出觀賽凍傷而接受手術的人數。

凍傷接受手術的患者截肢部位多半是手指和腳趾；隨著傷勢發展，預計未來二至四周將進行更多手術。

堪薩斯大學(University of Kansas)醫院也在賽後治療凍傷患者，但未通報截肢例。

海豚隊與酋長隊外卡季後賽(Dolphins-Chiefs wild-card playoff game)在華氏零下4度低溫下進行，相當於攝氏零下20度，陣風低溫更下探華氏零下27度，創下箭頭體育場賽事最低溫紀錄；前一低溫紀錄是1983年迎戰丹佛隊(Denver)、2016年迎戰田納西州隊(Tennessee)，都是華氏零下1度。

這場導致球迷凍傷的外卡比賽舉辦當天，水牛城比爾隊(Buffalo Bills)原本也要迎戰匹茲堡鋼人隊(Pittsburgh Steelers)，但因紐約暴風雪造成2呎積雪，比賽順延一天。

國家氣象局當時警告會有危險寒冷風寒，但由於箭頭體育場未見積雪影響場地，使得堪薩斯城比賽如期進行。

格羅斯曼燒傷研究中心(Grossman Burn Center at Research)醫學主任加西亞(Megan Garcia)聲明，暴露在外的皮膚可能會在30分鐘內凍傷，如果有寒風，將更快造成凍傷。

美式足球史上最冷的比賽為1967年超級盃比賽，當時為華氏零下13度，包裝工隊(Packers)在蘭博球場(Lambeau Field)擊敗牛仔隊(Cowboys)，當天寒風一度下探華氏48度，相當於攝氏零下44度，該場比賽後來被稱為「冰碗盃」(Ice Bowl)。

低溫 足球 季後賽

上一則

杯蓋竟脫落… 被Dunkin'咖啡燙傷 新州客人提告

下一則

每年1.4億美國人急診 胃痛最常見 年逾1240萬人次

延伸閱讀

首場搖擺州初選27日密州登場 「超級星期二」前關鍵一役

首場搖擺州初選27日密州登場 「超級星期二」前關鍵一役
堪薩斯城槍案／NFL球星凱爾西跟進女友泰勒絲 捐款10萬元

堪薩斯城槍案／NFL球星凱爾西跟進女友泰勒絲 捐款10萬元
NBA名人賽／NFL帕森斯秀爆扣摘MVP 中國男星王鶴棣單節拿8分

NBA名人賽／NFL帕森斯秀爆扣摘MVP 中國男星王鶴棣單節拿8分
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

2024-03-09 08:20
示意圖。(本報檔案照)

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

2024-03-11 12:07
俄亥俄州2名中年婦女日前載著一具8旬老翁屍體到銀行領錢，得逞後將屍體棄置一家醫院急診室，當地法院5日以嚴重虐待屍體及盜取受保護對象等罪名將2人起訴。(美聯社)

銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室

2024-03-09 20:37
美國網路論壇Reddit近日有一位熱情的網友發文，分享了他跟太太搭乘「海上天體營」出遊的經歷。（照片翻攝：IG / cruisebare）

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

2024-03-07 05:37
92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）再次訂婚，這次對象是67歲的退休分子生物學家朱可瓦（Elena Zhukova），婚禮定於6月舉行。路透

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

2024-03-08 15:01
報稅季節來臨，不少民眾納悶稅務資料要保存多久，才能因應萬一日後面臨國稅局(IRS)查稅。（美聯社）

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

2024-03-11 10:32

超人氣

更多 >
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜
退休想到海外養老？這5個國家最易移民

退休想到海外養老？這5個國家最易移民
有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種

有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種
南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...