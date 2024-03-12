DNA涉30多年前2命案 65歲維州男被捕

65歲的斯塔福德郡居民哈里森因涉嫌1980年代末期的兩樁命案，於本月初遭維州州警逮捕。(維吉尼亞州警局官方臉書)

一名維吉尼亞州 男子，因DNA 證據顯示他與兩起尚未偵破的謀殺案有關而遭逮捕。

根據警方資料，第一起謀殺案發生在1986年。斯塔福德郡(Stafford County)的賈奎琳·拉德(Jacqueline Lard)於當年11月15日，從任職的房地產 公司下班後便失蹤；兩天後，兩名少年在樹林裡一堆廢棄地毯下發現了32歲的拉德屍體。

費爾法克斯郡(Fairfax County)警方指出，第二起謀殺發生於1989年3月，斯塔福德郡18歲女子艾米·貝克(Amy Baker)去探望親戚後失蹤；家人報警展開搜尋後，在95號州際公路出口坡道附近的樹林裡發現貝克的屍體。

當時採集到的法醫證據都不足，兩起謀殺案遂成懸案。

2021年，費爾法克斯郡警局的懸案小組將貝克兇殺案的證據交給民營的DNA Labs International；該實驗室立即建立相關DNA檔案並上傳至維州資料庫，調查人員因此得以將兩起案件連結起來。

1989年3月命案遇害者艾米·貝克。(維吉尼亞州警局官方臉書)

警探隨後在帕拉彭奈米實驗室(Parabon Nanolabs)協助下，利用法醫基因譜系學來辨識可能嫌疑人，發現65歲的斯塔福德郡居民哈里森(Elroy Harrison)涉嫌，於今年2月開始調查哈里森；哈里森本月5日被捕，被控包括一級謀殺、意圖性侵綁架以及嚴重惡意傷害拉德等罪，但尚未被控涉嫌貝克的兇殺案，但警方仍在進行調查中。