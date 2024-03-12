本田2款車Insight、Passport 無預警自動剎車 聯邦調查

本田車廠收到大量投訴，指Insight和Passport兩型車輛的自動剎車系統有故障。圖為本田2019年份的Insight。(美聯社)

本田 (Honda)汽車廠生產的2019年到2022年份25萬輛Insight和Passport兩型車輛的自動剎車系統，本來是設計來防止追撞的，少數用戶說沒有緊急事故也會無端剎車，全國公路交通安全管理署(NHTSA)已展開調查。

本田車廠收到大量投訴，指Insight和Passport兩型車輛的自動剎車系統有故障。圖為本田2019年份的Passport。(美聯社)

交安署11日上傳網站的文件顯示，共收到46件申訴，駕駛人或車主說車子會在前面一段距離內沒有其他車輛的情況下，無預警自動剎車，其中三人的車子因此發生車禍，造成兩人受傷。

交安署說，這個問題會增加車禍的風險，因此有必要確定，問題範圍有多大、多嚴重。

本田汽車說也在做內部調查；目前交安署進行的是「第一階段」的調查，因為少數消費者稱，他們碰到「未經意/不小心啟動自動緊急剎車系統」事故。

兩年前，NHTSA也曾針對本田CR-V和雅歌(Accord)170萬輛車，調查在路上未遇障礙而自動剎車事故。2022年，交安署接獲750起無端剎車事故的申訴後，也對特斯拉 (Tesla)3型和Y型電動車 啟動調查。

交安署去年5月宣布，打算要求所有新出廠的小客車和輕型卡車，三年內裝設自動緊急剎車系統，目的是在高車速下剎車更快，特別在晚上避免撞到行人。

根據這則新規定，在車速最高達時速50哩的時候，如果駕駛人不作為或來不及反應，車子會自動剎車，以免碰到其他車輛。如果最時速最高62哩時駕駛有踩剎車，但踩得不夠，自動剎車系統要發揮作用，讓車子不致於撞到其他車輛。

汽車業者2016年主動承諾，2023年8月31日前出廠的車子，95%要具備標準的自動緊急剎車系統。道路安全保險研究所指出，20家做出承諾的汽車公司，去年12月都做到了。