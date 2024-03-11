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國稅局「直接申報」免費網路報稅 加州、紐約等12州試行

記者顏伶如／綜合報導
國稅局的「直接申報」免費網路報稅服務，今年在12州推出試辦方案。之前僅開放在某些時段才能使用，現在符合資格的納稅人可隨時登入。(美聯社)
國稅局的「直接申報」免費網路報稅服務，今年在12州推出試辦方案。之前僅開放在某些時段才能使用，現在符合資格的納稅人可隨時登入。(美聯社)

國稅局(IRS)的「直接申報」(Direct File)免費網路報稅服務，今年報稅季節在12州推出試辦方案。之前僅開放在某些時段才能使用，符合資格的納稅人目前已可隨時登入。

自認「數學不好」的德州女子狄西‧華登(Dixie Warden)說，第一次使用國稅局新推出的免費網路報稅系統，大約一小時就完成報稅。她表示，不想用「傻瓜」形容自己，但這套報稅系統就是為傻瓜設計的。

軟體系統詢問華登幾個簡單問題以確認報稅身分，對於專業的稅務術語，例如調整後總收入(adjusted gross income，AGI)，則提供注解及能答覆詢問的即時對話框。

免費網路報稅服務，之前僅開放在某些時段才能使用，目前符合資格的納稅人可隨時登入。試辦州包括亞利桑納、加州、佛羅里達、麻州、內華達、新罕布夏、紐約、南達科他、田納西、德州、華盛頓、懷俄明等州。

如果試辦結果反應良好，計畫擴大實施，未來可能讓民眾報稅方式出現大規模革新，民眾的報稅開銷也將有重大改變。

37歲的華登說，在家使用筆電透過免費報稅服務完成申報，節省將近400元的代辦報稅開銷。目前從事人際關係顧問的華登，曾在國稅局服務16年，擔任各種不同職務，但並非稅務專家。

美聯社報導，數百萬納稅人跟華登一樣，報稅季節會請私人報稅服務幫忙，每名納稅人平均每年的報稅花費為140元。

國稅局在12州試辦期間，開放給以非常單純的W-2表格申報的民眾。國稅局估計，以低收入族群為主的數十萬納稅人，今年報稅季節將使用這套免費報稅系統。

國稅局的免費報稅服務面臨私人稅務業者抗議，因為市面上銷售的報稅軟體為民間企業賺取數十億元收入。報稅企業已經投入數百萬元經費，針對國稅局的免費報稅軟體向國會展開遊說。

業者反對免費報稅服務的理由之一是，開放所有納稅人使用等於讓所有納稅人承擔數十億元軟體研發經費。

國稅局華府總部。(路透)
國稅局華府總部。(路透)

報稅 國稅局 德州

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