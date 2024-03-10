非法機關槍激增 助長槍枝暴力

全美各地社區不斷發生全自動武器槍擊事件，警方收集到的改裝槍枝數量暴增。警方和聯邦當局表示，民眾將合法的半自動武器改裝成更危險的槍枝，助長暴力犯罪。(美聯社)

近年全美各地社區不斷發生全自動武器槍擊事件，其中涉及使用3D列印 製造或透過網路訂購金屬或塑膠零件自製的非法機關槍，數量急劇增加。聯邦菸酒武器和爆裂物管理局(ATF)報告指稱，根據最新數據，2017年至2021年間，警方收集到的改裝槍枝數暴增570%。

警方和聯邦當局表示，俗稱格洛克開關(Glock switches)、自動烙鐵(auto sears)和晶片 (chips)的裝置激增，民眾得以將合法的半自動武器改裝成更危險的槍枝，助長暴力犯罪 。

ATF局長德特爾巴赫(Steve Dettelbach) 表示：「目前警方所面臨的大規模全自動武器攻擊，自艾爾卡彭(Al Capone)使用湯普森衝鋒槍(Tommy gun)以來前所未見；這是大問題。」

可改裝合法半自動武器的裝置，可用3D列印機在約35分鐘內製造出來，或透過網路從海外訂購，價格不到30元，而且容易安裝，「將其中一些裝置裝進槍械中只需兩三秒，就能將手上的槍械變成機關槍。」德特爾巴赫還說，這些零件通常只有25分硬幣大小，安裝後很容易被未經訓練的人忽略。

帶有改裝裝置的半自動武器，扣動一次扳機就會連續射擊，直到槍手放開食指或子彈耗盡為止。ATF稱，不同設計的轉換裝置適用一系列不同槍械，最高射速可達每分鐘800發以上。

吉福茲法律中心(Giffords Law Center)副首席法律顧問普西諾(David Pucino)說：「它們的數量驚人，在街頭暴力中最常見。」

雖然根據聯邦法律，這些改裝後的槍械被視為非法機關槍，但許多州並沒有具體法律限制。目前全美只有15州制定法律禁止擁有、銷售或製造自動射擊武器，印第安納州是其中之一；有五個州則根本沒有全州適用的機槍法規。