我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙ing／假CIA特工恫嚇 理財作家也上當

永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

非法機關槍激增 助長槍枝暴力

記者胡玉立／綜合報導
全美各地社區不斷發生全自動武器槍擊事件，警方收集到的改裝槍枝數量暴增。警方和聯邦當局表示，民眾將合法的半自動武器改裝成更危險的槍枝，助長暴力犯罪。(美聯社)
全美各地社區不斷發生全自動武器槍擊事件，警方收集到的改裝槍枝數量暴增。警方和聯邦當局表示，民眾將合法的半自動武器改裝成更危險的槍枝，助長暴力犯罪。(美聯社)

近年全美各地社區不斷發生全自動武器槍擊事件，其中涉及使用3D列印製造或透過網路訂購金屬或塑膠零件自製的非法機關槍，數量急劇增加。聯邦菸酒武器和爆裂物管理局(ATF)報告指稱，根據最新數據，2017年至2021年間，警方收集到的改裝槍枝數暴增570%。

警方和聯邦當局表示，俗稱格洛克開關(Glock switches)、自動烙鐵(auto sears)和晶片(chips)的裝置激增，民眾得以將合法的半自動武器改裝成更危險的槍枝，助長暴力犯罪

ATF局長德特爾巴赫(Steve Dettelbach) 表示：「目前警方所面臨的大規模全自動武器攻擊，自艾爾卡彭(Al Capone)使用湯普森衝鋒槍(Tommy gun)以來前所未見；這是大問題。」

可改裝合法半自動武器的裝置，可用3D列印機在約35分鐘內製造出來，或透過網路從海外訂購，價格不到30元，而且容易安裝，「將其中一些裝置裝進槍械中只需兩三秒，就能將手上的槍械變成機關槍。」德特爾巴赫還說，這些零件通常只有25分硬幣大小，安裝後很容易被未經訓練的人忽略。

帶有改裝裝置的半自動武器，扣動一次扳機就會連續射擊，直到槍手放開食指或子彈耗盡為止。ATF稱，不同設計的轉換裝置適用一系列不同槍械，最高射速可達每分鐘800發以上。

吉福茲法律中心(Giffords Law Center)副首席法律顧問普西諾(David Pucino)說：「它們的數量驚人，在街頭暴力中最常見。」

雖然根據聯邦法律，這些改裝後的槍械被視為非法機關槍，但許多州並沒有具體法律限制。目前全美只有15州制定法律禁止擁有、銷售或製造自動射擊武器，印第安納州是其中之一；有五個州則根本沒有全州適用的機槍法規。

印第安納波利斯警察局長克里斯貝利(Chris Bailey)說：「我們必須更新機關槍相關法律，以解決當今問題。」

全美各地社區不斷發生全自動武器槍擊事件，警方收集到的改裝槍枝數量暴增。警方和聯邦...
全美各地社區不斷發生全自動武器槍擊事件，警方收集到的改裝槍枝數量暴增。警方和聯邦當局表示，民眾將合法的半自動武器改裝成更危險的槍枝，助長暴力犯罪。(美聯社)

3D列印 暴力犯罪 晶片

上一則

軍用直升機南部邊境墜毀 3死1傷

延伸閱讀

打擊逃票時搜出武器 紐約地鐵今年繳獲槍枝數飆升113%

打擊逃票時搜出武器 紐約地鐵今年繳獲槍枝數飆升113%
猶他州通過法案 鼓勵教師教室帶槍 可反擊槍手 尚待州長簽署

猶他州通過法案 鼓勵教師教室帶槍 可反擊槍手 尚待州長簽署
猶他州通過法案 鼓勵教師在教室裡帶槍對付攻擊者

猶他州通過法案 鼓勵教師在教室裡帶槍對付攻擊者
世界第一美男子曝想安樂死 私藏槍枝被收押

世界第一美男子曝想安樂死 私藏槍枝被收押

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

2024-03-09 08:20
馬斯克在特斯拉領取558億元薪酬案被法官撤銷，股東的律師團隊要求破天荒的56億元報酬。(歐新社)

打贏馬斯克558億薪酬案官司 律師團要求56億元報酬

2024-03-02 21:48
佛州一對華人夫婦在西雅圖假冒亞馬遜送貨員，先是傷害一名母親，再綁架她七個月大的女兒，犯案後不久落網；圖為示意圖非當事人。（路透資料照片）

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

2024-03-03 21:08
美國網路論壇Reddit近日有一位熱情的網友發文，分享了他跟太太搭乘「海上天體營」出遊的經歷。（照片翻攝：IG / cruisebare）

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

2024-03-07 05:37
92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）再次訂婚，這次對象是67歲的退休分子生物學家朱可瓦（Elena Zhukova），婚禮定於6月舉行。路透

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

2024-03-08 15:01
趙安吉。(本報檔案照片)

德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查

2024-03-04 19:03

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年